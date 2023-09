Zona Sul tem trilhas e cachoeiras

A

Primavera chegou! Que tal aproveitar para estabelecer um contato próximo com a natureza sem gastar nada? Fazer uma trilha, um piquenique, andar de bicicleta, ouvir o canto dos pássaros são algumas das atividades que proporcionam bem-estar. Ambientes com fauna e flora preservadas e áreas urbanas arborizadas, como parques e praças, são opções que permitem esse vínculo.

A cidade oferece um vasto leque de opções para aqueles que desejam explorar a natureza sem sair da capital. Essa jornada é fundamentada por números que se destacam: a metrópole atingiu a marca de 54,13% de cobertura vegetal. Em 2020, esse índice era de 48,18%. O percentual supera o previsto pelo Programa de Metas 2021-2024 da gestão municipal e excede até mesmo padrões internacionais.

Nem é preciso sair de São Paulo para se conectar com a natureza. Contrariando a fama de “selva de pedras”, a cidade conta com quase 40 mil hectares de áreas verdes protegidas com rica biodiversidade de Mata Atlântica distribuídas em 12 Unidades de Conservação municipais, áreas protegidas que devem seguir critérios previstos em lei federal.

Dessas 12 unidades, quatro pertencem à categoria de Uso Sustentável, incluindo Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). As outras oito são designadas como de Proteção Integral, compreendendo Parques Naturais Municipais (PNMs) e o Refúgio de Vida Silvestre (RVS Anhanguera).

As Unidades de Conservação estão abertas à visitação com infraestrutura de lazer, trilhas (incluindo a Trilha Interparques, ainda em implantação, que conectará parques, represas e reservas particulares), territórios indígenas, áreas rurais, produção agrícola sustentável, patrimônio histórico-cultural, cachoeiras e lagos.

Os Parques Naturais Municipais estão abertos ao público de terça a domingo, das 8 às 17 horas, e desde que estão disponíveis para visitação, em janeiro de 2020, já receberam mais de 45 mil visitas. “As atividades permitidas são voltadas para a sensibilização à conservação. São atividades de ecoturismo, de educação ambiental e de pesquisa científica”, destaca Anita. A diretora ressalta a importância destes parques para a qualidade de vida da população. “Para se ter uma ideia, há diferença climática entre as regiões centrais e essas áreas de mais de cinco graus”, explica. “Eles têm uma importância crucial para a prestação de serviços ambientais”, completa.

As trilhas desses locais são uma opção para se conectar com a natureza e “se desconectar” da correria – a depender do parque, elas podem ser feitas a pé ou de bicicleta. Os visitantes são sempre orientados pelas equipes dos parques a tomar precauções para usufruírem do passeio com segurança, como o uso de calçados fechados, não mexer em ninhos e em vegetação no entorno da trilha, além de manter o caminho demarcado. Nunca houve nenhum caso de acidente desde que os parques foram abertos, segundo a diretora.

SERVIÇO:

PARQUE NATURAL MUNICIPAL FAZENDA DO CARMO

Visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h.

Endereço: Estrada da Fazenda do Carmo, 350, Itaquera.

Telefone: (11) 3284-9485; https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao/index.php?p=42141

PARQUE NATURAL MUNICIPAL VARGINHA

Visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h.

Endereço: Av. Paulo Guilguer Reimberg, 6.200 – Chácara Santo Amaro – Grajaú.

Informações: (11) 5187-0321; http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao/index.php?p=42077

PARQUE NATURAL MUNICIPAL ITAIM

Visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h.

Endereço: Rua Amaro Alves do Rosário, 2676, Parelheiros.

Informações: (11) 5187-0321; http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao/index.php?p=42075

PARQUE NATURAL MUNICIPAL BORORÉ

Visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h.

Endereço: Estrada das Vieiras, s/n, Bororé. Distrito Grajaú, Subprefeitura de Capela do Socorro

Informações: (11) 5187-0321; http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao/index.php?p=42074

PARQUE NATURAL MUNICIPAL JACEGUAVA

Visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h.

Endereço: Av. do Jaceguava, próximo ao nº 1100, bairro Jaceguava, Parelheiros.

Informações: (11) 5187-0321; http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao/index.php?p=42076

PARQUE NATURAL MUNICIPAL CRATERA DE COLÔNIA

Endereço: Avenida José Lutzenberger (Antiga Estrada Vargem Grande), s/n – Bairro Vargem Grande, Parelheiros.

Informações: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao/index.php?p=42073

Não está aberto a visitação.

APA CAPIVARI-MONOS

Informações: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao/apa_capivarimonos/index.php?p=41966

APA BORORÉ COLÔNIA

Informações: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao/apa_bororecolonia/index.php?p=41963

RVS ANHANGUERA

Endereço: Estrada de Perus, 300 – Perus – Zona Norte.

Informações: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao/parques_naturais/index.php?p=322683

Não está aberto a visitação.