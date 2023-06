Zona Sul tem serviços gratuitos para quem quer parar de fumar

Muita gente não sabe, mas a substância que mais vicia no mundo é a nicotina. Assim, conseguir parar de fumar é um grande desafio. Essa semana, foi celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco -31 de maio – para o compartilhamento dessas informações.

E uma das maneiras de marcar essa data pode ser justamente mostrando às pessoas que querem parar de fumar que há caminhos gratuitos a serem trilhados. Não é fácil, mas o primeiro passo pode estar bem perto de casa.

O tabagismo, aliás, se insere naquilo que as autoridades de saúde apontam como “doenças e mortes evitáveis” e por isso a Secretaria Municipal de Saúde tem ações inseridas no Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), do Ministério da Saúde.

O programa tem como uma de suas ações o tratamento do tabagismo nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em modalidade individual e em grupo.

O primeiro atendimento é a avaliação clínica com teste de Fagerström (capaz de medir o grau de dependência de nicotina) e, caso ocorra indicação, inicia-se o tratamento farmacológico conforme prescrição e orientação.

O acesso do munícipe ao PNCT pode ocorrer em qualquer Unidade Básica de Saúde (UBS) de maneira passiva, por meio de solicitações do próprio paciente quando estiver em consulta médica ou ainda de maneira ativa com a procura espontânea. Todo tratamento da dependência em nicotina tem como base a intervenção centrada na mudança de crenças e comportamentos.

A abordagem é realizada por perguntas que avaliam o grau de dependência física e de motivação, aconselhando a preparação para deixar de fumar, e por fim, acompanhamento do paciente nas próximas consultas.

As reuniões em grupo são realizadas com cerca de 15 pacientes e coordenadas por profissionais de saúde, seguindo o cronograma inicial de quatro sessões com periodicidade semanal, seguidas por duas sessões quinzenais e uma reunião mensal aberta com a participação de todos os grupos, para a prevenção de recaídas até o tratamento completar um ano.

Unifesp

Outra forma de tratamento é oferecida pelo Núcleo de Prevenção e Cessação do Tabagismo (PrevFumo), ligado à disciplina de Pneumologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp) e ao Hospital São Paulo / Hospital Universitário (HSP/HU).

Em geral, o programa, que existe desde 1988, apresenta uma taxa média de 50% de sucesso no prazo de um ano, que é o critério de tempo utilizado para considerar um indivíduo como ex-fumante.

Resultados dos testes de função pulmonar (espirometria) realizados indicaram que 22% dos pacientes já apresentavam alteração da função dos pulmões, caracterizando Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

O tratamento adotado é totalmente gratuito. Os interessados em participar do programa devem agendar um horário para avaliação individual e realização de teste de função pulmonar, pelos telefones (11) 5572-4301 ou (11) 5576-4848 (ramal 17004). O ambulatório está localizado na Rua Botucatu, n.º 979 – Vila Clementino, São Paulo/SP.