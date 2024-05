Zona Sul tem primeiro transporte hidroviário público

O Aquático-SP, primeiro transporte hidroviário público de São Paulo, entrou em operação nesta segunda-feira (13) na represa Billings, Zona Sul, e irá beneficiar 385 mil pessoas dos bairros Grajaú, Cocaia e Pedreira. Inaugurado pelo prefeito Ricardo Nunes, o novo modal de transporte funciona em operação assistida com duas embarcações que fazem o trajeto entre os terminais Cantinho do Céu e Parque Mar Paulista Bruno Covas em 12 e 17 minutos, enquanto de ônibus a duração é de 1h20.

“É um momento de alegria para a cidade, com mais um modal de transporte, agora o hidroviário, que iniciamos hoje, com a operação assistida, funcionando das 10h às 16h, levando os passageiros do Cantinho do Céu ao Terminal Mar Paulista Bruno Covas, ambos com ônibus elétrico fazendo a integração, auxiliando a locomoção das pessoas até o Terminal Santo Amaro, com interligação à rede de ônibus, Metrô e CPTM”, comemorou o prefeito Ricardo Nunes.

A operação assistida vai funcionar das 10h às 16h, com viagens gratuitas até 31 de dezembro de 2024, com dois barcos. O veículo Bororé I opera nesta fase somente com passageiros sentados, com capacidade para 60 pessoas. Nessa fase do Aquático-SP, também está em operação um barco de apoio com capacidade para transportar até 30 passageiros e faz o percurso em 12 minutos.

“Começamos com um barco de 60 [vagas] e um de 30 [vagas] e depois a gente vai ampliando o horário e as embarcações. É uma questão de cuidado para a gente não errar e fazer de acordo com os estudos e levantamentos”, contou o prefeito Ricardo Nunes. “A gente tem todos os estudos, mas, obviamente, na prática com os passageiros é diferente”, completou Nunes.

Além de garantir maior agilidade e rapidez nos deslocamentos, o Aquático-SP terá total integração com o transporte por ônibus, com a utilização do Bilhete Único, e inauguração de duas novas linhas, melhorando a mobilidade da região.

Na operação assistida, das 10h às 16h, a expectativa é atender 3 mil passageiros por dia com os dois barcos.

Trajeto

As embarcações farão a ligação entre os terminais Cantinho do Céu e o Parque Mar Paulista Bruno Covas, num percurso de 5,6 quilômetros, pela Represa Billings, realizado em cerca de 17 minutos, sem considerar os tempos de manobra, embarque e desembarque. Atualmente, de ônibus, a viagem dura cerca de 1h20.

Portanto, haverá significativa redução nos deslocamentos da população rumo a regiões como Santo Amaro e o Centro da cidade. Durante a operação assistida, o Aquático-SP estará sob responsabilidade direta da SPTrans, empresa que gerencia o transporte público municipal.

Quem já usou o novo sistema nesta segunda elogiou o Aquático-SP, ressaltando o ganho de tempo, a segurança e a beleza da represa. “Fizemos a travessia em 17 minutos, de um percurso que eu levaria 1h20, 1h30 para chegar. Isso ajuda muito a população que mora aqui no Cantinho do Céu, pois nós demoramos muito para chegar ao trabalho”, conta Sandra Maria Gomes, 40 anos, moradora da região há 35 anos, que participou da viagem inaugural do novo modal. “Eu, por exemplo, trabalho no período noturno e demorava, em média, duas horas para chegar ao Centro. Com o hidroviário, eu vou demorar cerca de 30, 40 minutos para chegar no meu trabalho”, completa Sandra, que cogitava mudar do bairro em que cresceu e que gosta de morar por conta da demora para se deslocar até o trabalho.

A depiladora Thaís Gomes, 38 anos, vê no novo sistema uma possibilidade de crescimento profissional, pois acredita que com o ganho de tempo proporcionado pelo Aquático-SP poderá atender em bairros mais distantes. “Optei por ter um salão aqui por causa do transporte público. Porque tenho uma fila de 4 anos e um menino de 14 e quando eu trabalhava fora do bairro deixava eles muito tempo sozinhos por conta do transporte, demorava muito para chegar em casa”, disse. “Com esse hidroviário, posso ter mais segurança, passear com os meus filhos. Além do ganho de tempo, o barco vai mostrando também a beleza também da Represa Billings.”

Estrutura

O Bororé I é acessível, com espaço para cadeirante, área para bicicletas, ar-condicionado, tomadas USB, televisão, conexão de internet e sanitário, inclusive acessível para pessoas com mobilidade reduzida.

Os terminais do Aquático-SP serão operados pela concessionária SPS VivaCidade – responsável pela operação de outros dez terminais urbanos na cidade e contarão, cada um, com bicicletário com 50 vagas, ampliando ainda mais a integração a outros modais de transportes. Além disso, o Bororé I tem espaço para bicicletas embarcadas.

Novas linhas

Para garantir a mobilidade e integração entre os sistemas de ônibus e hidroviário, os passageiros passarão a contar com duas novas linhas de ônibus elétricos. A nova linha ligando o Mar Paulista ao Terminal Santo Amaro irá oferecer viagens semiexpressas para que o deslocamento dos passageiros seja ainda mais rápido. As viagens da linha 627M-10 Mar Paulista – Term. Sto. Amaro que partirem após a chegada do Aquático-SP irão a Santo Amaro parando em apenas três pontos estratégicos durante o caminho: a Av. Miguel Yunes, 485 e a Av. das Nações Unidas nos numerais 20.201 e 22.013.

No Terminal Santo Amaro, um dos maiores da cidade e com mais de 60 opções de linhas, o passageiro poderá se deslocar para toda a cidade por meio dos ônibus e também pelo sistema metroferroviário.

A 606C-10 Cantinho do Céu será circular na região do Cantinho do Céu, integrando o Terminal Hidroviário Parque Linear Cantinho do Céu aos demais itinerários que atendem o bairro.