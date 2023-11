Zona sul tem ofertas de emprego

A região do Jabaquara, na Zona Sul, vai receber nos dias 27, 28 e 29 de novembro o primeiro encontro de oportunidade de emprego e empreendedorismo, o Conecta Jabaquara, realizado pela Subprefeitura do bairro, em parceria com empresas e empreendedores da região.

O evento visa aproximar trabalhadores e vagas, além de proporcionar oportunidades de crescimento profissional, ao mesmo tempo em que estimula o desenvolvimento dos negócios locais. As atividades serão realizadas no CEU Caminho do Mar (Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 5241 — Jardim Lourdes), das 9 às 15 horas.

Durante o evento, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho irá disponibilizar a unidade móvel do Cate — Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, que ofertará vagas de emprego para reinserção no mercado de trabalho, além de orientações técnicas de como utilizar a carteira de trabalho digital e acessar o Portal Cate, que disponibiliza mais de 180 cursos gratuitos com certificação. A Ade Sampa também estará presente no evento, oferecendo seus serviços de qualificação e orientação para empreendedores.

“O Cate Móvel proporcionará oportunidades de emprego e orientações valiosas para quem busca reinserção no mercado de trabalho. Além disso, a Ade Sampa oferece no local orientação técnica para aqueles que desejam empreender, esclarecendo dúvidas sobre a regularização do MEI, entre outros serviços. Nessa reta final do ano, quem empreende sempre consegue gerar renda produzindo itens para o Natal. Estaremos por lá para dar o suporte para os interessados que ainda não sabem como ampliar esse tipo de ação e ganhar o mercado” comenta a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Os jovens da região ainda podem se inscrever no projeto Meu Trampo, vinculado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com o Instituto Besouro de Fomento Social e Pesquisa. O projeto oferece um curso de empreendedorismo, voltado para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social com idade entre 15 e 29 anos, que permite que os participantes executem seus projetos de negócios, aprendendo mais sobre temas como criação de marca, desenvolvimento de produto, projeção de vendas, pesquisa de mercado, levantamento de custos, divulgação e conceitos financeiros.

Serviço:

Conecta Jabaquara

Data: 27, 28 e 29 de novembro

Horário: das 9 às 15 horas

Local: CEU Caminho do Mar — Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 5241 — Jardim Lourdes

Levar RG, CPF e carteira de trabalho (pode ser o modelo digital)