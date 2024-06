Zona Sul tem hospital público veterinário

Adotar um animalzinho de estimação é tudo de bom. Mas, vem junto com muitas responsabilidades: alimentar, manter contato constante, brincar, dar amor, nunca abandonar, não deixar por horas sozinho… E, claro, cuidar da saúde do animal, o que inclui desde manter a vacinação em dia até cuidar de eventuais problemas e doenças que surjam ao longo dos anos de companhia.

Tudo isso tem um custo, obviamente. Mas, mesmo a população de baixa renda pode contar com serviços de cuidados com a saúde dos seus pets. A Prefeitura oferece quatro hospitais veterinários gratuitos, destinados a quem não tem condições de custear um veterinário. Um deles na zona sul de São Paulo..

Ali, é prestado atendimento clínico e cirúrgico aos animais de estimação. O serviço, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, visa a atender a população de baixa renda e é exclusivo aos munícipes residentes na cidade de São Paulo. Os atendimentos são realizados conforme disponibilidade de vaga e com priorização dos casos de urgência e emergência, que seguem critérios médicos.

“Os hospitais contam com serviços gratuitos de consultas, cirurgias, exames laboratoriais e internação. São sete especialidades: oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia, oncologia, ortopedia e odontologia”, disse a coordenadora da Cosap, Analy Xavier.

Urgência ou emergência?

Muitas pessoas têm dúvidas de como são avaliados os casos de urgência e emergência veterinária. O atendimento de urgência é aquele que não tem risco de morte, mas se não for tratado pode evoluir para um quadro mais grave.

Exemplos: tumores com feridas, icterícia (animal amarelado) e secreção na região genital no caso de fêmeas. Já o atendimento de emergência é tudo que implica risco iminente de morte, que deve ser tratado nos primeiros momentos após sua constatação. Exemplos: atropelamentos, hemorragia ativa, convulsão, perda de consciência, falta de ar e obstrução uretral.

Documentos obrigatórios

Para ser atendido, o tutor deve apresentar os documentos obrigatórios: Registro Geral do Animal (RGA), documento do tutor constando foto e Cadastro de Pessoa Física (CPF), além de comprovante de endereço e comprovante de cadastro em programa social, se houver. É feita triagem social na recepção.

Casos não emergenciais: como é o atendimento?

Nas unidades das zonas Sul, Norte e Leste, o atendimento para casos não emergenciais funciona mediante agendamento presencial, para atendimento na semana seguinte, conforme disponibilidade de vaga. Quando houver feriado, o agendamento acontece no primeiro dia útil subsequente; uma vez agendado, basta o tutor retornar ao hospital com o animal no dia e horário definidos. A medida não afeta os casos de urgência e emergência, que continuam sendo atendidos em qualquer horário do funcionamento.

Já o hospital da zona Oeste segue com o modelo antigo conforme ordem de chegada, mediante distribuição de senhas, a partir das 7h, de segunda a sexta.

Serviço: Hospitais veterinários públicos

– Unidade Sul: Rua Agostino Togneri, n° 153 – Jurubatuba. Casos não emergenciais são atendidos conforme ordem de chegada, mediante distribuição de senhas, de segunda a sexta-feira a partir das 7h. Agendamento presencial de casos não emergenciais todas as segundas, das 14h às 16h. Também com triagem social obrigatória na recepção.

– Unidade Oeste: Av. Professor Orlando Marques de Paiva, 87 – Butantã (USP). Triagem social obrigatória na recepção. Casos não emergenciais são atendidos conforme ordem de chegada, mediante distribuição de senhas, de segunda a sexta a partir das 7h.

– Unidade Leste: Av. Salim Farah Maluf, esquina com R. Ulisses Cruz, lado par – Tatuapé. Triagem social obrigatória na recepção. Agendamento presencial de casos não emergenciais todas as terças-feiras, das 14h às 16h

– Unidade Norte: Rua Atílio Piffer, 687 – Casa Verde. Triagem social obrigatória na recepção Agendamento presencial de casos não emergenciais todas as quartas-feiras, das 14h às 16h