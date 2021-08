Zona Sul tem cursos profissionalizantes

Para conquistar uma vaga de emprego, muitas vezes é preciso ter formação, preparo para ocupar funções específicas. E, nesse segundo semestre, a Prefeitura vai oferecer cursos profissionalizantes presenciais e online, com certificado, para quem cumprir a carga horária e outras exigências mínimas. São mais de 2 mil vagas, alguns com bolsa de estudo.

“Com o retorno gradual às atividades, o mercado de trabalho vai precisar de mais mão-de-obra qualificada e a disponibilização dessas qualificações em várias frentes e áreas tem o objetivo de oferecer mais oportunidades aos trabalhadores”, afirma a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso. “São cursos próprios da Fundação e em parceria com o Governo, para pessoas em diferentes níveis escolares e para áreas que vão da tecnologia, que busca profissionais mais jovens e com um perfil específico, até moda e costura, bastante procurado por profissionais interessados em empreender”, diz Maria Eugenia Ruiz Gumiel, diretora da Fundação Paulistana.

Elétrica de Baixa Tensão

Esse curso capacita os profissionais para execução de serviços de instalações, manutenção e avaliação de sistemas de baixa tensão, podendo trabalhar como contratado ou profissional autônomo. Pré-requisitos: ter no mínimo 16 anos de idade, e ter como escolaridade mínima o Ensino Fundamental I Completo. O curso é presencial e acontece nas unidades Pq. Maria Domitila, Vila Mirante e Jd. Vista Alegre. Inscrição: https://bit.ly/cursoebtagosto

Manutenção de veículos sustentáveis – MOVE

O curso ensina sobre conserto e manutenção de bicicletas, patins e skates. Os alunos aprendem a realizar montagem e desmontagem desses equipamentos, reparos, manutenção e instalação de peças e acessórios. Com certificado de conclusão, podem trabalhar como contratados em oficinas ou como profissional autônomo. Pré-requisitos: ter no mínimo 16 anos de idade, e ter como escolaridade mínima o Ensino Fundamental I Completo.

O curso é presencial e as aulas começam em 16 de agosto no Instituto El Elyon, Vila São José; Associação Faça Sua Parte, Jabaquara; e INCEC, na Vila Mariana. Inscrição: https://bit.ly/moveagosto

StarTI – Formação Profissional Gratuita em Tecnologia

Os alunos escolhem entre três opções: Introdução à Programação Web, Montagem e Manutenção de Computadores, e Atendimento ao Cliente com Plataforma Zendesk. O curso é Híbrido (online e presencial e as aulas começam em 9 de agosto. Os alunos excedentes vão sendo colocados nas turmas seguintes. São turmas das 8h às 12h ou das 13h às 17h. Será nas Unidades do Instituto da Oportunidade Social (IOS), em Santana (zona norte), Santo Amaro e Jd. Ângela (zona sul) Inscrição: https://www.ios.org.br/inscricao

Oficinas Elabora

O objetivo é a preparação para o mundo do trabalho, o desenvolvimento de competências, conhecimentos e habilidades ligados às soft skills, orientados principalmente à elevação da empregabilidade, (re) inserção produtiva na sociedade e consequente geração de renda. As oficinas são compostas de dois módulos intitulados Habilidade e Comunicação para o Sucesso Profissional e Currículo e Processo Seletivo, que trabalham aspectos técnicos e emocionais ligados ao relacionamento, interação entre as pessoas no ambiente de trabalho e postura profissional.

É preciso ter a partir de 14 anos de idade e as aulas são On-line todas as quintas-feiras, com duas horas de duração e inscrições pelo link: https://cate.prefeitura.sp.gov.br/

EcoaSampa

Essa qualificação profissional gratuita na área de meio ambiente e sustentabilidade, na agricultura de base ecológica tem várias modalidades e, atualmente, as vagas abertas são para o curso de jardinagem e para as oficinas de aquaponia.

As aulas acontecem a partir de 11/8 (quartas-feiras), para o Curso de Jardinagem, e 13/8 (sextas-feiras) para a Oficina de Aquaponia no Centro Socioambiental de Parelheiros CAEC – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 4.643 – Parelheiros. A carga horária é de 72 horas para o curso de jardinagem) e 27 horas para a oficina de aquaponia).

Inscrição: www.bit.ly/inscrevaseecoasampa