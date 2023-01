Zona Sul recebe Festival de Música em setembro

Uma esfera gigante foi instalada na terça-feira (10), na Praça Escoteiro Aldo Chioratto, em frente ao portão 10 do Parque Ibirapuera, para simbolizar a chegada do The Town na cidade de São Paulo. Dos mesmos criadores do Rock in Rio, o festival terá sua primeira edição acontecendo em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023.

O prefeito Ricardo Nunes esteve no local nesta manhã e apontou que a cidade de São Paulo está se tornando um dos maiores polos de eventos do mundo. “Será o maior evento da cidade, movimentando R$ 1,7 bilhão e gerando 19 mil empregos”, destacou. “São Paulo é uma cidade global e vamos mostrar para o mundo que aqui é onde as coisas acontecem”, completou.

A esfera, símbolo do novo festival, será iluminada por meio da luz solar. O sistema, composto por 2 placas de 155W, 1 inversor de frequência de 1000W, 1 controlador de carga de 30A e 2 baterias de 165AH irá alimentar um letreiro com iluminação de LED (backlight), com potência de 40W durante 12h no período da noite. Em breve, o símbolo do novo festival irá circular por outros pontos da cidade, permitindo que mais paulistanos, moradores e turistas possam se conectar com a esfera e com o novo festival.

Roberto Medina, criador e presidente do Rock in Rio e The Town, destaca como toda a experiência com o Rock in Rio está servindo para construir um novo festival do zero. “The Town nasce a partir de um sonho, como um presente para a cidade de São Paulo e agora chegou o momento de aportar na maior metrópole do Brasil. É um enorme prazer e responsabilidade idealizar e produzir um evento tão grandioso, à altura dessa grande cidade, que atrai gente que sonha, assim como eu”, disse.

A primeira é o anúncio da parceria inédita com o Grupo CCR, que garante que os trens que dão acesso ao Autódromo de Interlagos funcionem 24h nos dias de festival. “A experiência do público vai muito além do que ele vive dentro da Cidade do Rock e, agora, dentro da Cidade da Música. Nós nos preocupamos com essa experiência o tempo todo e isso inclui, entre muitos outros detalhes a serem cuidados, quando, no dia do festival, o fã sai de casa em direção à venue. Já endereçamos essa preocupação desde o começo, quando agendamos The Town para acontecer no final de semana ou feriado, de modo a impactar menos o trânsito da cidade. Agora, anunciamos essa parceria inédita que vai permitir que os fãs possam chegar e sair do festival com maior tranquilidade, sabendo que poderão contar com o transporte público do trem durante 24h”, afirma Roberta Medina, vice-presidente Executiva do The Town e Rock in Rio.

Ana Deccache, diretora de marketing do Rock in Rio e The Town, afirma que a chegada da esfera ao Ibirapuera, é mais uma forma de criar uma conexão com os paulistas, moradores e turistas que circulam pelo local nos momentos de lazer.

“Nossa esfera não só remete à nossa imagem, como é também um objeto de arte que chega como um presente para a cidade e para os frequentadores deste espaço tão especial que é o Ibirapuera. Para o nosso time, que está focado em entregar um festival que reunirá música, cultura e arte, ver nossa esfera brilhando, encantando e fazendo parte da vida dos paulistas a partir de hoje, nos deixa muito felizes e com a segurança de que estamos no caminho certo e de que já começamos a construir nossa história”, conta.

O evento deve receber cerca de 500 mil pessoas nos cinco dias de festival, serão mais de 235 horas de música em 5 palcos. A nova Cidade da Música ocupará 350 mil metros quadrados do Autódromo e garantirá a entrega de um evento com a mesma qualidade e sofisticação do Rock in Rio, não só no que tange sua implantação, mas também na oferta de entretenimento e potência dos artistas escalados.

