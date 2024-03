Zona Sul ganha novo centro gratuito de esterilização de cães e gatos

Foi inaugurado o Centro de Controle Populacional Animal (CCPA). Instalado em imóvel cedido pela Prefeitura de São Paulo à ONG Ampara Animal para a castração de cães e gatos gratuitamente, o novo equipamento inicia os trabalhos na próxima segunda-feira (04) atendendo 150 animais e terá sua capacidade ampliada gradativamente chegando até 1.000 por mês.

“Não é só fazer a castração. É fazer utilizando tudo que temos de melhor em tecnologia e qualidade dos profissionais. O que tem aqui nesse equipamento é o que temos de melhor no mundo”, contou o prefeito Ricardo Nunes destacando que São Paulo é uma cidade amiga dos animais.

“Dia 4 a gente já começa a operar e a ideia é que a gente vá aumentando aos poucos o número de animais [atendidos] pois esse lugar tem capacidade para atender até 1.000 animais por mês e essa é a nossa intenção”, explicou a diretora-presidente do Instituto Ampara Animal, Juliana Camargo. “A ideia é fazer com que as pessoas se conscientizem que elas precisam procurar esse atendimento, que é feito com excelência pelos profissionais da melhor qualidade”, completou a diretora-presidente destacando que o equipamento também prestará apoio aos protetores independentes.

Castração gratuita

O Programa Permanente de Controle Reprodutivo de Cães e Gatos – PPCRCG é um serviço da Prefeitura de São Paulo oferecido à população desde 2001 (Lei Municipal nº 13.131/2001). Nesses anos de atuação, mais de 1,5 milhão de animais, entre cães e gatos, foram esterilizados cirurgicamente.

“A Prefeitura de São Paulo tem um programa muito robusto de castração. Nós temos três modalidades de atendimento para poder chegar de fato onde esses animais precisam. Nós temos 21 clínicas conveniadas espalhadas pela cidade, 5 castramóveis, que circulam pelas áreas periféricas da cidade para poder atender as famílias de maior vulnerabilidade, e, também, temos ONGs/entidades contratadas que castram em equipamentos públicos”, explicou a coordenadora da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico, Analy Xavier.

O programa prevê atendimento feito por clínicas contratadas ou ainda por meio de mutirões realizados em regiões de maior exclusão social. A estimativa anual é de mais de 100 mil castrações, podendo sofrer alterações em virtude da programação de ações especiais.

O investimento anual do Programa de Controle Reprodutivo é de R$ 14,3 milhões. Em 2023, foram esterilizados pelo Programa Municipal 105.015 animais, entre cães e gatos. Na cidade de São Paulo, a estimativa é de 2,7 milhões de animais domésticos domiciliados, sendo 1,9 milhão de cães e 810 mil gatos.

“Não existe nenhuma cidade no mundo que tenha o que São Paulo tem. Não existe cidade que tem quatro hospitais públicos, centro de castração e clínicas conveniadas. É um movimento gigante”, exaltou o vereador Xexéu Tripoli.

Agendamento on-line

O processo é simples e o primeiro passo é buscar o serviço “Castração de cães e gatos” no menu do Portal SP 156, clicando aqui , e fazer seu cadastro. Em seguida, basta preencher um formulário on-line informando os dados do animal que deseja castrar. Você também precisará enviar pelo próprio sistema os documentos obrigatórios para solicitação do serviço. Depois disso é só aguardar o contato da clínica para o agendamento e as orientações gerais.

Documentos obrigatórios:

– Documento oficial com foto, constando RG e CPF do responsável pelo animal;

– Comprovante de residência atualizado (emitido nos últimos 90 dias) em nome do responsável pelo animal;

– Comprovante de vacinação contra raiva, quando houver.

O serviço é gratuito e está disponível a todo munícipe residente na cidade de São Paulo que tenha animais de estimação. Mais informações estão no link: tinyurl.com/mr3ay346