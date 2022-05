Zé do Caixão na reabertura da Cinemateca

É sexta 13. Dia que promete ser de muita sorte para a Cinemateca Brasileira, na Vila Mariana, que, não por acado, escolheu José Mojica Marins – o Zé do Caixão – como tema para reabertura de suas portas ao público.

MOSTRA “O CINEMA SEM MEDO DE MOJICA” Após um longo período de interrupção, a Cinemateca Brasileira, instituição responsável pela preservação e difusão do maior acervo audiovisual do país, reabre as portas para o público nos dias nos dias 13, 14 e 15 de maio (sexta, sábado e domingo).

No primeiro dia do evento, serão exibidos o média-metragem “A Praga” (1980), restaurado, editado e finalizado pelo produtor Eugenio Puppo, que descobriu as latas do filme perdidas no escritório do cineasta, em 2007, e o curta-metragem “A Última Praga de Mojica” (2021), dirigido por Cédric Fanti, Eugenio Puppo, Matheus Sundfeld e Pedro Junqueira, que narra esse processo.

O fim de semana segue com filmes pouco exibidos do mestre do terror brasileiro: “Encarnação do Demônio”, que fecha saga da personagem Zé do Caixão; “Trilogia de Terror”, filme em episódios que codirigiu com Ozualdo Candeias e Luís Sérgio Person; “O Despertar da Besta”, com seu terror psicodélico e olhar cínico sobre jogos de poder; e “Exorcismo Negro”, um pesadelo metalinguístico em que criador enfrenta sua criatura.

No sábado, 14 de maio, às 16h, vida e obra do cineasta serão discutidas em uma mesa com o biógrafo de Mojica, André Barcinski, e com dois dos realizadores de “Encarnação do Demônio”, o cineasta, produtor e montador Paulo Sacramento e o roteirista e diretor Dennison Ramalho.

A entrada é franca e os ingressos serão distribuídos 1 hora antes das sessões.

A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso, 200 – Vila Mariana, próximo às estações Vila Mariana e Hospital São Paulo do metrô.