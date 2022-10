Voto para parlamentares é importante

As eleições presidenciais e para governador, no próximo domingo, 2 de outubro, mobilizam o eleitorado. Debates, paixões, militância estão nas ruas e nas redes. No entanto, embora seja efetivamente importante a definição dos cargos para o poder Executivo, seria fundamental que o brasileiro se atentasse com igual foco às escolhas para o Poder Legislativo.

Domingo ocorre o primeiro turno para as eleições de Executivo em todo o país. Conforme a totalização dos votos, pode haver ou não um segundo turno entre os dois candidatos mais votados – para governador, em cada Estado, e para presidente.

Mas, esta será a única votação para definir quem serão os representantes populares para o Congresso Nacional e para a Assembleia Legislativa. Serão cinco escolhas: deputado federal, deputado estadual, senador (apenas um, dessa vez), governador e presidente.

O governador eleito terá que negociar com os deputados, que por sua vez têm a tarefa de manter vigilância sobre a atuação do Executivo. O mesmo acontece com relação aos deputados federais e senadores, que aprovam ou não as leis que valem para todo o país, definem prioridades orçamentárias – ou seja, quais investimentos serão feitos em seus estados. E devem também fiscalizar e negociar a aprovação de projetos federais para todo o país.

O baixo interesse da população pela escolha dos parlamentares é negativo porque representa ainda um acompanhamento falho futuro do trabalho desses eleitos. E também torna a disputa menos acirrada, para esses cargos, muitas vezes levando à baixa renovação do Congresso ou escolha por pessoas apenas “famosas” em detrimento daquelas que têm algum propósito mais definido.

Então, reflita e pesquise nessas últimas horas antes da votação e prepare-se para definir também a composição de Senado, Câmara e Assembleia Legislativa. Na tela da urna eletrônica, a votação acontece na seguinte ordem: deputada ou deputado federal (quatro dígitos), deputada ou deputado estadual (cinco dígitos), senadora ou senador (três dígitos), governadora ou governador (dois dígitos), e, por último, presidenta ou presidente da República (dois dígitos).

É possível levar o número de todos os candidatos anotados. Também é permitido usar camisetas, broches, adesivos e outros materiais de seus candidatos, mas não é permitido se manifestar oralmente ou fazer boca de urna. Também está proibido entrar na cabine de votação com celular, que deverá ser deixado com o mesário.