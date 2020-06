Governo não explica como será rodízio de alunos na volta às aulas

Em coletiva de imprensa realizada na manhã do dia 24/06 o governador João Doria e seu Secretário de Educação Rossieli Soares comentaram sobre a previsão de retorno das aulas presenciais da primeira etapa é dia 8 de setembro, desde que sejam cumpridos os seguintes pré requisitos: a permanência de todo o território do Estado de São Paulo por 28 dias consecutivos na Fase 3 (amarela) do Plano SP de retomada consciente das atividades no Estado.

As Etapas

Na primeira etapa somente 35% dos alunos de cada classe poderão frequentar as escolas a cada dia. Medida vai acarretar rodizio de alunos e foi tomada para que haja um distanciamento de 1,5 m entre os alunos diminuindo o risco de contágio.

Protocolos da Fase 1

Para evoluir para a etapa seguinte, em que até 70% dos alunos poderão frequentar as escolas a cada dia, serão necessários mais 14 dias em que 60% dos Departamentos Regionais de Saúde do Estado permaneçam na fase verde 4 (fase com menores restrições) do Plano SP de retomada consciente das atividades no Estado.

Protocolos da Fase 2

Para chegar à terceira etapa, que vai permitir que todos os alunos frequentem a instituição escolar no mesmo dia, será necessário que 80% dos Departamentos Regionais de Saúde permaneçam por mais 14 dias na fase verde 4 (etapa com menores restrições) do Plano SP de retomada consciente das atividades no Estado.

O governador João Dória e sua equipe não esclareceram ainda como o retorno de muitos trabalhadores será possível sem que os pais e mães tenham onde deixar seus filhos e nem como será organizado o rodízio de alunos nas primeiras fases.

Próximos Passos

Para o retorno das atividades presenciais, as escolas terão de obedecer a protocolos bem definidos de distanciamento social, monitoramento da saúde dos alunos, higiene pessoal e dos ambientes escolares, para garantir a saúde e segurança dos professores.

Para mais detalhes acesse o planejamento do Governo do Estado de São Paulo aqui