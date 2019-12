Nós das Óticas Diniz Vila Clementino temos uma pergunta: você cuida bem da sua visão? Saiba que a visão é um dos cinco sentidos dos seres humanos. Por meio de nossa visão, é possível ver o mundo e coisas novas todos os dias, criando assim nossas descobertas, memórias e aprendizado de vida.

Por esse motivo, a partir desse texto você vai saber a real importância de ir ao oftalmologista todos os anos e cuidar de sua visão.

Ao contrário do que muita gente pensa, esse médico não faz apenas a prescrição de óculos e a manutenção do grau necessário nas lentes. O oftalmologista é omédico responsável por cuidar dos seus olhos, pálpebras e cílios, detectando e tratando os mais diversos tipos de doenças que acometem a visão.

Por que ir ao oftalmologista?

O grande motivo de visitar o oftalmologista é prevenir doenças que causam a perda progressiva da visão, a qual pode, até nos levar a cegueira precoce. Além disso, esse médico também trata outros problemas nos olhos, como infecções, inflamações e alergias, os quais atrapalham muito o nosso dia-a-dia.

Dificuldade para enxergar

Esse é, certamente, o principal motivo pelo qual nós procuramos um oftalmologista. Se a sua vista fica embaçada, se você tem dores de cabeça freqüentes, principalmente após uma leitura ou se já percebeu que está cada vez mais difícil enxergar placas de trânsito, o quadro-negro ou letrinhas miúdas, a visita ao consultório médico precisa acontecer o mais rápido possível.

O oftalmologista também é quem diagnostica e trata alterações na córnea, como:

• a miopia, que causa a dificuldade de enxergar de longe;

• a hipermetropia, que provoca a dificuldade de ver de perto;

• o astigmatismo, que remete à visão embaçada e dificuldade de definição de imagens.

Para isso, o médico faz a prescrição de lentes corretivas adequadas para cada caso, sejam óculos ou de contato. Assim, é possível evitar que o problema se agrave e que você perca ainda mais a sua visão.

Idade acima de 40 anos

A medida que os anos avançam, alguns problemas de visão ficam cada vez mais comuns, como a presbiopia, a famosa vista cansada, a coceira nos olhos, o lacrimejamento e a dificuldade de focalizar objetos próximos. A solução para esses casos também é o uso de óculos.

Além disso, nos idosos, as chances de desenvolver doenças oculares graves também é maior. É o que acontece com o glaucoma, por exemplo, principal causa de cegueira irreversível no mundo. Por isso, as consultas de rotina nesta idade devem ser mais frequentes para que medidas de prevenção sejam tomadas.

Diabetes ou hipertensão

Se você é diabético ou hipertenso, já deve conhecer a importância de ir ao oftalmologista. Pois, a longo prazo, essas patologias podem causar danos sérios à visão, como o glaucoma e a catarata, alerta Dr. Fernando Spagnuolo médico Endocrinologista da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

Dr. Fernando adverte para não descuidar da visão, pois a retinopatia diabética (RD) é uma doença que afeta os pequenos vasos da retina, região do olho responsável pela formação das imagens enviadas ao cérebro. O aparecimento da retinopatia diabética está relacionado principalmente ao tempo de duração do diabetes e ao descontrole da glicemia. Quando o diabetes não está controlado, a hiperglicemia desencadeia várias alterações no organismo que, entre outros danos, levam à disfunção dos vasos da retina.

Não deixe de procurar seu oftalmologista anualmente ou sempre que sentir desconforto em sua visão.

