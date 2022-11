Você conhece os Cassinos Online que aceitam PIX? Conheça agora os TOP 3!

O PIX neste momento é um dos pagamentos mais usados no Brasil e se você é um fã de apostas online e cassinos online, provavelmente já procurou bastante online por cassinos que aceitam PIX. A boa notícia é que já existem alguns muitos cassinos online que aceitam este método de pagamento. É por isso que elaborámos uma lista dos3 melhores casinos online que aceitam PIX, para que possa escolher aquele que melhor se adapta às suas necessidades.

1 – Betano

Betano é uma casa de apostas desportivas sediada na Grécia e propriedade da KGIL. Com sites de apostas atualmente operacionais no Brasil, Portugal, Alemanha, Roménia, Grécia e Chipre, a casa de apostas patrocina clubes de renome como Olympiacos, Sporting, Atlético Mineiro Fluminense e muito mais.

2 – AmuletoBet

Amuletobet é um destino de cassino online que lhe servirá de amuleto da sorte. Amuletobet é feito por brasileiros, para brasileiros, e sabemos quanta sorte de superstição está embutida no nosso ADN. A riqueza desempenha um papel significativo em todas as nossas decisões quotidianas – e afinal, quem não precisa de sorte extra? Deixe que Amuletobet se torne o seu amuleto da sorte para que possa ter sorte garantida em qualquer altura e em qualquer lugar.

3 – Bet365

A Bet365 Group Ltd, mais conhecida como “bet365”, é uma empresa de apostas sediada no Reino Unido. Com milhões de clientes e mais de três mil empregados, a bet365 é um dos principais grupos de apostas online do mundo. Além disso, o grupo emprega mais pessoas do que qualquer outro empregador privado em Stoke-on-Trent.

Por que utilizar Pix para depósitos e saques?

Os clientes em cassinos online podem tirar partido de vários bónus depositando e levantando dinheiro através de Pix. Algumas plataformas oferecem prémios aos clientes que efectuam pagamentos através de Pix, enquanto outras podem ter promoções que oferecem uma série de benefícios aos utilizadores que escolhem este método de pagamento. Além disso, praticamente todos os casinos e casas de apostas esportivas online apoiam Pix como uma opção de pagamento – é fiável, rápido e gratuito para depositar ou levantar utilizando Pix.