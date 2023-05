Vizinhança de Congonhas sofre com ruído e trânsito

Congonhas foi eleito recentemente um dos melhores aeroportos da América Latina. Objeto de várias reformas e projetos de modernização, foi também concedido à iniciativa privada e será gerido por uma empresa espanhola pelos próximos 30 anos. Mas, esse que também é o segundo mais movimentado aeroporto do país – só perde para o outro paulista, Guarulhos/Cumbica – o Aeroporto causa inegáveis transtornos para sua vizinhança e preocupações.

O Jornal SP Zona Sul está publicando uma série de matérias sobre a situação dessa região e todos os desafios impostos, em área tão urbanizada e povoada – acompanhe também em nosso site – jornalzonasul.com.br.

Uma das mudanças recentes na operação foi o aumento do número de slots, ou seja, de autorizações para pousos e decolagens. A partir de então, moradores de bairros antes não envolvidos em queixas sobre barulho passaram a relatar poluição sonora em suas casas.

O impacto na questão do ruído vem sendo apontado por quem vive na Vila Mariana e Vila Clementino, para além dos habituais Jardim Aeroporto, Moema, Cidade Vargas, Jabaquara e Planalto Paulista.

Procurada, a Infraero informa que o Aeroporto de Congonhas conta com a Comissão de Gerenciamento de Ruido Aeronáutico, que realiza reuniões ordinárias e extraordinárias para debater o assunto, buscar alternativas e indicar necessidades. Essa Comissão conta com a participação dos diversos entes ligados ao tema, como Infraero, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, Agência Nacional de Aviação Civil, representantes de órgãos ambientais e da sociedade civil.

E explica que, adicionalmente, o aeroporto possui um Plano Específico de Zoneamento de Ruído – PEZR, e, desde novembro de 2022, três estações fixas que realizam o monitoramento de ruído para análises.

Associações ou moradores que, individual ou coletivamente, querem fazer queixas ou pedir esclarecimentos sobre o ruido contam com um canal de comunicação de ruido aeronáutico, que pode ser acessado no site https://www4.infraero.gov.br/ruido-aeronautico/.

Já a Agência Nacional de Aviação Civil – Anac – salientou que que tanto o aeroporto de Guarulhos que a Comissão de Gerenciamento de Ruído Aeronáutico (CGRA) deve utilizar as queixas recebidas de usuários ouvizinhos para garantir a mitigação e o acompanhamento do problema, conforme determina o item 161.53, (a), (c), 1 e 2 do RBAC nº 161, disponível em https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-161.

Trânsito

A legislação paulistana também prevê que quando um empreendimento comercial provoca aumento no tráfego de seu entorno, é preciso garantir projetos viários e custear sua implantação para garantir menor impacto na fluidez e também segurança para motoristas, pedestres, ciclistas etc.

O Aeroporto é, sem dúvida, um polo gerador de trânsito e, nas duas últimas décadas, foram feitas obras para facilitar o acesso, como um túnel sob a avenida Washington Luís ou a renovação da passarela para a travessia de pedestres.

Atualmente, a Prefeitura informa apenas que a Companhia de Engenharia de Tráfego “operacionaliza e fiscaliza as ações de embarque e desembarque no Aeroporto de Congonhas, principalmente no piso inferior, visando organizar e melhorar a fluidez do trânsito”. As regras para estacionamento, pontos de parada para táxi ou corridas por aplicativo são bem rígidas e há fiscalização constante para evitar que motoristas parem em pontos proibidos e comprometam a fluidez local.

Transporte

Mas, a questão do trânsito no entorno poderia ser beneficiada se dois projetos saíssem do papel.

O primeiro deles é, obviamente, a Linha Ouro – 17, em Monotrilho.

Inicialmente pensada para ligar a estação São Judas da Linha Azul ao Aeroporto de Congonhas, passou por vários ajustes e replanejamentos. O projeto definitivo previa conexão ao Aeroporto de Congonhas em três diferentes linhas do metrô: Azul, na estação Jabaquara; Lilás, na estação Campo Belo; e Amarela, na estação São Paulo – Morumbi.

No entanto, a obra já passou por vários atrasos e sequer há certeza de que vai ser inaugurada no prazo previsto pela mais recente promessa: 2024. A ideia era que a conexão estivesse pronta ainda para a Copa de 2014, no Brasil, quando facilitaria a interligação entre Congonhas e o estádio do Morumbi, que acabou sendo descartado como uma das sedes dos jogos, substituído pela construção do estádio de Itaquera.

O fato é que a linha não só está praticamente dez anos atrasada, como houve alterações nas previsões. A conexão com a linha azul na estação Jabaquara dependeria do avanço de outra obra: a expansão da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a

Rodovia dos Imigrantes, inserida na Operação Urbana Água Espraiada.

Trata-se de outra obra paralisada e que já teve projetos alterados e encarecidos, sem previsão para que se torne realidade.

Assim, a Companhia do Metropolitano decidiu apenas pela construção de um trecho, que na verdade só fará ligação ao metrô com a linha 5 – Lilás, na estação Campo Belo. Também há uma conexão prevista, nessa primeira etapa, com a estação Morumbi da CPTM e a conexão com a linha amarela também não tem data certa para acontecer.

A expectativa do próprio metrô é de que a linha teria cerca de 185 mil passareiros por dia. É claro que não só pessoas querendo acessar a estação Congonhas utilizariam o trecho e também não seriam eliminados outros meios de transporte para o aeroporto da zona sul da capital, mas certamente reduziria a pressão no trânsito local.