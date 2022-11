Virada Sustentável vai até dia 22

Começou nessa quinta, 3/11 e vai até dia 20 a 12ª Virada Sustentável, em várias regiões da cidade. Na zona sul, há vários parques e equipamentos culturais participando.

A iniciativa quer envolver a sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas e universidades. A Virada Sustentável é um movimento de mobilização que busca promover 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pela ONU.

Nesta edição haverá atividades como palestras, exposições de artes, plantios de mudas arbóreas, trilhas sensoriais, mutirão de limpeza, apresentações artísticas, shows e aulas em 30 parques municipais espalhados pela cidade. A Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ), localizada dentro do Parque do Ibirapuera, também terá participação com o lançamento do livro “Regenera – Os desafios da regeneração e a Carta da Terra”, escrito pela ex-diretora da UMAPAZ, Rose Marie Inojosa.

Destaques na Zona Sul

Museu na Marquise – Oficina sobre tintas naturais: Cores Ancestrais A oficina Cores Ancestrais tem como objetivo explorar técnicas de obtenção e uso das tintas de origem orgânica e mineral, abordando também questões históricas, culturais, geopolíticas e sociais por trás das tintas. O público será convidado a olhar de forma mais sensível sobre seu território, observando a variedade ao seu redor que podem se tornar matéria prima sustentável. Com a instrução da artista Helô Rodrigues, essa imersão traz técnicas de obtenção dos pigmentos, utilização das tintas, conservação e fixação no papel, tecido, tela e parede.

Classificação: Livre Dia: 5/11 Horário: 14:30 às 16:30. Local: Museu Afro Brasil. Marquise do Museu Afro Brasil – Parque Ibirapuera – Portão 10, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana, São Paulo – SP Inscrições prévias no Sympla.

Roda de conversa – Uma Praça e a Água e lançamento das ilustrações. Durante o encontro serão apresentadas as ilustrações feitas pelo facilitador gráfico Marcio Reiff na primeira ação na praça Júlio Cesar Vanini, conduzida por Guilherme Castagna, que aconteceu em 25 de agosto deste ano. O tema abordado foi a água, já que no local existe uma nascente. A atividade é uma parceria entre Kika Yang, da iniciativa City makers, rede transcultural e transdisciplinar de criadores de mudanças em busca de caminhos alternativos para cidades habitáveis, e o Goethe-Institut São Paulo. Classificação: Livre Dia: 12/11 Horário: 10:00 às 12:00 Local: Praça Júlio Cesar Vanini Praça Júlio Cesar Vanini, Vila Mariana – Quadra esportiva

Parque Aclimação – Dia 03/11- 19h às 21h30- Apresentação de Cinema- Dia 20/11- 10h às 18h- Apresentação grupo de Jazz e nos intervalos terá tendas com gincanas sobre sustentabilidade

Parque Chuvisco- Dias 14 a 20/11- Exposição de trabalhos de alunos das escolas da região relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade, para visitação pública (Galpão); Dia 19/11- 9h às 14h- a) Plantio e horta comunitária em frente à brinquedoteca; Contação de história e apresentações musicais com foco nas questões ambientais e humanitárias (arena)

Atividade na Sede da UMAPAZ- Dia 05/11- 10h às 12h- Lançamento do Livro Regenera – Rose Marie Inojosa (autora do livro)

O Senac São Paulo, por meio da unidade Jabaquara, participa do festival integrando seu primeiro Fórum de Sustentabilidade à Virada deste ano. Entre os dias 22 e 23 de novembro, profissionais, empresas, empreendedores, ongs, startups, estudantes e a comunidade escolar poderá participar do evento virtual com o tema inovação e sustentabilidade, inspirado nos ODS da ONU e em práticas de governança ambiental, social e corporativa. O evento é aberto ao público e será transmitido no canal de Youtube do Senac.