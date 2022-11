Virada esportiva: mais de mil atividades

Há aulas abertas de várias modalidades em todos os clubes esportivos da região, programação nos CEUs, atividades em unidades do Sesc, agenda inclusiva com público LGBTQIA+ e pessoas com deficiências intelectual e física… A Virada Esportiva acontece no próximo fim de semana, com atrações para todo mundo sair do sofá.

Com certeza, aquele clube esportivo, CEU, Clube da Comunidade, unidade do Sesc ou mesmo outros espaços públicos próximos da sua casa têm alguma coisa para curtir com a família toda.

Para ver os detalhes da programação, que é totalmente gratuita e aberta para pessoas de todas as idades, basta entrar no site prefeitura.sp.gov.br/viradaesportiva.

Realizada desde 2007, a Virada faz parte do calendário oficial da cidade e nesse ano, portanto, “vira a noite” de 5 para 6 de novembro, com atividades diurnas e noturnas. Tem como objetivo promover a prática de atividades físicas, esporte e lazer, além de combater o sedentarismo e estimular a ocupação dos espaços públicos pela população. Serão mais de mil eventos em todas as regiões de São Paulo.

No total, serão mais de mil atividades para crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência.

A Virada Esportiva já reuniu público de 3 milhões, sendo um dos eventos com maior número de participantes no mundo. Neste ano,a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conta com a parceriada Secretaria de Estadual de Esportes de São Paulo.

Sedentarismo

Estudo divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em outubro, no relatório inédito de status global sobre atividade física 2022, alerta que 500 milhões de pessoas terão doenças cardíacas e diabetes até 2030 devido ao sedentarismo. A falta de atividade física terá custo anual de US$ 27 bilhões (R$ 142 bilhões) aos cofres de 194 países analisados.

Segundo a OMS, apenas 30% desses países têm diretrizes nacionais de atividade física que contemplam todas as faixas etárias. O processos dos governos desses países também é lento no sentido de elevar os níveis de prática de atividades físicas para prevenir doenças e aliviar os sistemas de saúde.

No Brasil, o Ministério da Saúde estima que 22% da população brasileira está obesa. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) também mostrou recentemente que três em cada dez adultos, no Brasil, devem sofrer de obesidade até 2030. As doenças cardiovasculares, por sua vez, especialmente infarto e Acidente Vascular Cerebral (AVC), já mataram, em 2022, mais de 300 mil brasileiros — uma média de 1.100 por dia, ou 46 por hora, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

A OMS recomenda que adultos façam até 300 minutos de atividade física por semana – até uma hora de exercícios por cinco dias, para combater o risco de morte precoce associada ao sedentarismo, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes tipo 2 Já os idosos devem realizar atividades físicas que enfatizem o equilíbrio funcional e o treinamento de força em intensidade moderada em três ou mais dias da semana.

Pesquisadores da Universidade Vanderbilt, no Tennessee, Estados Unidos, descobriram que 8.200 passadas diárias, o equivalente a 6,8 quilômetros, são suficientes para uma pessoa conseguir manter o peso e não engordar. As caminhadas também reduzem problemas relacionados a transtornos de depressão, refluxo e apneia do sono.

Atrações

A SEME, além de organizar e promover a Virada Esportiva, atua diretamente com as atividades oferecidas pelos 46 Centros Esportivos, mais de 250 Clubes da Comunidade e o Centro Olímpico. Eventos são realizados nos CEUS, academias e clubes particulares. Entidades parceiras vão promover atrações radicais, como o bungeejump, parede de escalada, tirolesa, entre outras. Eventos tradicionais, como as corridas de rua, passeios de carrinho de rolimã, futebol, basquete, vôlei, basquete 3×3, ginástica, alongamento, artes marciais e dança também estarão presentes na Virada Esportiva 2022.

Além das atrações contratadas pela SEME, a Virada Esportiva, é também um evento de união e parceria da Prefeitura de São Paulo com as mais variadas entidades. Academias, clubes (SindClube), Sistema S e empresas ligadas ao esporte promovem atividades na Virada.