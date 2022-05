Virada Cultural terá mais de 300 atrações

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anuncia a Virada Cultural 2022, nos dias 28 e 29 de maio. Seguindo o lema da Virada do Pertencimento, a edição deste ano ocorrerá em oito regiões espalhadas pela cidade de São Paulo: Butantã (Zona Oeste), Freguesia do Ó (Zona Norte), Parada Inglesa (Zona Norte), Campo Limpo (Zona Sul), M’Boi Mirim (Zona Sul), São Miguel Paulista (Zona Leste), Itaquera (Zona Leste) e o Vale do Anhangabaú e seu entorno (Centro). A abertura acontece às 17h do sábado (28), com apresentação do Maestro João Martins com a Vai-Vai, no Palco Freguesia do Ó.

O maior evento da capital paulista, a Virada Cultural tem um impacto extremamente positivo para a cadeia econômica, movimentando desde a equipe de produção dos shows e artistas, até o turismo, como companhias aéreas e redes de hotéis. Dar a oportunidade para a pluralidade das diversas linguagens artísticas presentes em São Paulo será o foco deste evento. Além de um evento que traduz a potência da cidade, também é responsável pela formação de público e fomento à cultura.

Serão mais de 300 apresentações artísticas contemplando todas as modalidades e povos, entre elas, música, artes cênicas, dança e manifestações populares. Neste ano, espera-se um público circulante de 2 milhões de pessoas. Entre os destaques da programação, estão shows de artistas como Ludmilla, Luísa Sonza, Kevinho, Glória Groove, Karol Conká, Pitty, Vitão, Pocah, BK, Rael, Black Alien, Rincon Sapiência, Diogo Nogueira, Barões da Pisadinha, Djonga, entre outros.

A Virada Cultural 2022 foi pensada para fortalecer a periferia e os equipamentos públicos da Cidade de São Paulo, de forma a evidenciar que o evento, para a sociedade, é a concretização de uma política pública na veia, como declarou a Secretária. “Estamos oferecendo para a população uma programação de extrema qualidade que, em outras ocasiões, como festivais particulares, não seriam acessíveis para a grande maioria. Isso é uma devolutiva da Prefeitura. Isso é a concretização de uma política pública na veia”.

A Virada do Pertencimento mostra que tudo vira palco e exalta o orgulho dos artistas periféricos de pertencerem a essas regiões e de defenderem suas tradições, linguagens, manifestações e artes. Voltada a todos os públicos, inclusive o infantil com as Viradinhas, se espalhará por 96 endereços oficiais da Prefeitura, contando com cinco palcos diferentes no Vale do Anhangabaú; e 40 equipamentos culturais municipais participantes – 8 teatros; 12 casas de cultura, 10 delas com ações internas e duas com palco externo; 11 centros culturais; e 11 bibliotecas.

A Virada Cultural conta com a parceria institucional do Sesc São Paulo (Serviço Social do Comércio), com uma programação gratuita em 15 unidades, com mais de 90 atrações, ampliando ainda mais a Virada em todas as regiões da cidade. Todas as linguagens artísticas integram a programação do Sesc na Virada.

Entre os destaques da programação do Sesc estão a Banda Mantiqueira com a participação de Guinga e João Bosco, Alessandra Leão e Sapopemba, Mahmundi, Lenine, Sandra Sá, Zizi Possi e Marina Lima, na música. Espetáculos de dança, como o Gente de Lá com Wellington Gadelha do Ceará, sessões especiais no CineSesc apresentam filmes em sala como Jesus Kid com direção de Aly Muritiba e outros serão disponibilizados on demand na Plataforma do Sesc Digital. Nas artes visuais serão realizadas aulas abertas em diversas unidades, a exposição Cartas ao Mundo de Bia Lessa recebe o Cortejo, além das demais exposições que estão em cartaz nas unidades com destaques para a Raio que o Parta: ficções do moderno no Brasil e Amazônia de Sebastião Salgado. As crianças também poderão aproveitar a programação com apresentações da Orquestra Modesta e espetáculos de teatro, dança e circo. A literatura também marca presença com o Sarau do Binho.

A retirada antecipada de ingressos gratuitos é necessária para apresentações que ocorrem em espaços fechados no Sesc e serão disponibilizados pelo site do Sesc (www.sescsp.org.br/sescnavirada), a partir das 12h do dia 28/5, e nas bilheterias das unidades da capital a partir das 16h do dia 28/5.

Zona Sul

A programação da Prefeitura na Zona Sul é bem ampla. Confira

No palco Campo Limpo, vai ter Thaeme e Thiago, Zeca Baleiro, Luedji Luna. Confira:

| CAMPO LIMPO | Praça do Campo Limpo. Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30.- Palco Campo Limpo | LIBRAS

28/05

17h00 | Thaeme e Thiago (60 min)

19h00 | Vitão (60 min)

21h00 | Xande de Pilares (60 min)

29/05

13h00 | Zeca Baleiro (60 min)

15h00 | Bando Mastodontes (60 min)

17h00 | Luedji Luna (60 min)

| Palco Rio Diniz

28/05

16h00 | Luana Bayô (60 min)

18h00 | Avuá (60 min)

20h00 | Dêssa Souza (60 min)

29/05

09h00 às 12h00 | VIRADINHA LIBRAS

Oficinas

09h00 | Mad Science: Oficina de Bolinha pula pula com Experiência do Espaço Sideral (60 min)

10h00 | Mad Science: Oficina de Ciência Divertida (50 min)

11h00 | Mad Science: Oficina de Física Divertida com efeitos maiores da Ciência (60 min)

Circo

10h00 | Nos bastidores da Lona

Música

11h00 | Cortejo da Trupe

Recreação

Pintura de Rosto

Artistas Itinerantes: pernalta/músico – pernalta/malabaristas

3 camas elásticas e 3 infláveis gigantes

12h00 | Bloco Sainha de Xita (60 min)

14h00 | Nega Duda (60 min)

16h00 | Lia de Itamaracá (60 min)

Intervenções na Praça

11h | Intervenção Bicicloteca (60 min)

16h | Leitura Surpresa (60 min)

| M’BOI MIRIM. Av. Luiz Gushiken, s/n (altura da Rua Humberto de Almeida e Rua José Mármol).

| Palco M’Boi Mirim LIBRAS

28/05

17h00 | Mumuzinho (60 min)

19h00 | Yasmin Santos (60 min)

21h00 | Rashid (60 min)

29/05

13h00 | Bicho de Pé (60 min)

15h00 | Coruja BC1 (60 min)

17h00 | Don Juan (60 min)

| Palco Piraporinha

28/05

16h00 | Kyan (60 min)

18h00 | Indy Naíse (60 min)

20h00 | Nina do Porte (60 min)

29/05

09h00 às 12h00 | VIRADINHA LIBRAS

Oficinas

09h00 | Mad Science: Oficina de Bolinha pula pula com Experiência do Espaço Sideral (60 min)

10h00 | Mad Science: Oficina de Ciência Divertida (50 min)

11h00 | Mad Science: Oficina de Física Divertida com efeitos maiores da Ciência (60 min)

Circo

10h00 | Desconforto

Música

11h00 | Cantigas em movimento

Recreação

Pintura de Rosto

Artistas Itinerantes: pernalta/músico – pernalta/malabaristas

2 camas elásticas e 4 infláveis gigantes

12h00 | Tiqueque (60 min)

14h00 | Banda Peixelétrico (60 min)

16h00 | Beijo de Moça (60 min)

| GRAJAÚ |

| CC Grajaú. Rua Prof. Oscar Barreto Filho, 252.

28/05

DJ Lorrany (intervalos)

17h00 | Perifa no Toque + Mc IG (60 min)

21h00 | Yunk Vino (60 min)

29/05

DJ Lorrany (intervalos)

11h00 | Brasileirinhos, Música para os Bichos do Brasil (60 min)

13h00 | Drik Barbosa (60 min)

15h00 | Bivolt (60 min)

17h00 | BK’ (60 min)

| ZONA SUL |

| Biblioteca Marcos Rey. Av. Anacê, 92 — Jardim Umarizal.

28/05

11h00 | Festa na Terra da Mandioca (60 min)

14h00 | Las Manas e a Despedida (60 min)

16h00 | Manaká (60 min)

| Biblioteca Viriato Corrêa. Rua Sena Madureira, 298 — Vila Mariana.

28/05

11h00 às 19h00 | Fantástica Jornada “De Volta aos Mundos Fantásticos”

| ZONA SUL

| Teatro João Caetano. Rua Borges Lagoa, 650 — Vila Clementino.

28/05

16h00 | O Mundo Começa na Cabeça (70 min)

21h00 | Senhora no Jardim (65 min) | Classificação Indicativa: 16 anos

29/05

16h00 | É tudo Família (60 min) | Classificação Indicativa: 10 anos

19h00 | Abjeto Sujeito: Clarice Lispector (75 min) | Classificação Indicativa: 14 anos

| Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765 — Santo Amaro.

28/05

16h00 | Pelo Mundo com Mawaca (90 min)

21h00 | Cine Teatro Medeia (60 min) – Classificação Indicativa: 14 anos

29/05

16h00 | Viralatas – O Musical (60 min) | LIBRAS

19h00 | As Cochambras de Quaderna (60 min) | Classificação Indicativa: 12 anos

| ZONA SUL

| Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, 1000 – Paraíso.

Sala Jardel Filho

28/05

21h00 | Espetáculo Gota d’Água (210 min) | Classificação indicativa: 14 anos | LIBRAS

Sala Adoniran Barbosa. Ingressos na Bilheteria com 01 hora de antecedência

28/05

19h00 | Filipe Catto canta Cássia Eller (90 min)

22h00 | Hip Hop Djs Dance (120 min) | Classificação Indicativa: 18 anos

29/05

18h00 | Paulinho Boca de Cantor canta Novos Baianos – Homenagem aos 50 anos de Acabou Chorare (90 min)

00h00 | Hip Hop Djs Dance (240 min) | Classificação Indicativa: 18 anos

Sala Ademar Guerra. Ingressos na Bilheteria com 01 hora de antecedência

28/05

21h30 às 00h00 | Noitão Surreal Phenomena 2022 – Filme Surpresa (150 min)

29/05

11h00 | Ghost In The Shell 2: Innocence (2024)

13h00 | Blade (1998)

15h30 | Santa Sangre (1989)

00h00 | Noitão Surreal Phenomena 2022 – Fome de Viver (1983)

02h00 | Noitão Surreal Phenomena 2022 – Mandy (2018)

04h30 | Noitão Surreal Phenomena 2022 – Aniquilação (2018)

Sala Lima Barreto. Ingressos na Bilheteria com 01 hora de antecedência

28/05 | Classificação Indicativa: 16 anos

19h30 | Kill Bill Vol. Único

29/05 | Classificação Indicativa: 16 anos

00h00 | Batman

03h20 | Batman – Tim Burton

05h50 | Conan, O Bárbaro

08h20 | Monty Python Em Busca Do Cálice Sagrado

10h30 | Uma Noite Alucinante 3

13h30 | Mad Max: Estrada Da Fúria

16h00 | O Conto Dos Contos

18h35 | Iron Monkey

Sala Paulo Emílio. Ingressos na Bilheteria com 01 hora de antecedência

28/05 | Classificação Indicativa: 18 anos

22h00 | Virada Otaku – Ranking of Kings I, episódios 1 a 4 (80 min)

23h40 | Virada Otaku – Ranking of Kings II, episódios 5 a 8 (80 min)

29/05 | Classificação Indicativa: 18 anos

01h20 | Virada Otaku – Ranking of Kings III, episódios 9 a 12 (80 min)

03h00 | Virada Otaku – Ranking of Kings IV, episódios 13 a 16 (80 min)

04h40 | Virada Otaku – Ranking of Kings V, episódios 17 a 20

06h20 | Virada Otaku – Ranking of Kings VI, episódios 21 a 23

10h00 | Virada Otaku – Attack on Titan I, episódios 1 a 5 (110 min)

12h10 | Virada Otaku – Attack on Titan II, episódios 6 a 10 (110 min)

14h20 | Virada Otaku – Attack on Titan III, episódios 11 a 15 (110 min)

16h30 | Virada Otaku – Attack on Titan IV, episódios 16 a 20 (110 min)

18h40 | Virada Otaku – Attack on Titan V, episódios 21 a 25 (110 min)

Saguão. Ingressos na Bilheteria com 01 hora de antecedência

29/05

16h30 | Arrastão – (60 min)

Praça das Bibliotecas

28/05

20h30 a 22h00 | Slam Poéticamente

| Centro Cultural Culturas Negras “Mãe Sylvia de Oxalá”. Rua Arsênio Tavolieri, 45 — Vila Parque Jabaquara.

28/05

18h00 | Giovani Cidreira (60 min)

20h00 | Alt Niss (60 min)

29/05

16h00 | Bia Doxum (60 min)

18h00 | Projeto Balanço Black: Hyldon + Dafé + Funk Como Le Gusta (60 min)

| Centro Cultural Santo Amaro. Av. João Dias, 822 — Santo Amaro.

Teatro. Ingressos na Bilheteria com 01 hora de antecedência

28/05

20h00 | O Subnormal (60 min) – Classificação Indicativa: 12 anos LIBRAS

29/05

15h00 | Aline Barros (60 min)

17h00 | Ao Cubo (60 min)

Deck

28/05

18h00 | Benziê (60 min)

29/05

10h00 | Mundano (60 min)

14h00 | SarauZim – Sarau Infantil (60 min)

16h00 | PC Baruk (60 min)

| ZONA SUL

| Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra. Praça Floriano Peixoto, 131 – Santo Amaro.

29/05

18h00 | Yassir Chediak – Viola Brasileira Contemporânea (60 min)

| Casa de Cultura Santo Amaro – Manoel Mendonça. Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 – Santo Amaro.

29/05

16h00 | Gilberto e Gilmar (60 min)

| Casa de Cultura Hip Hop Sul | Rua Sant’Ana, 201 – Vila São Pedro.

28/05

18h00 | Daniela Araújo (60 min)

29/05

11h00 | O Mundo de Papel (60 min)

16h00 | Lalaiá (60 min)

| Casa Modernista. Rua Santa Cruz, 325 – Vila Mariana.

28/05

15h00 | Canteiro de Obras (45 min)

16h00 | Maloqueragem Moderna – (30 min) | Classificação Indicativa: 10 anos

29/05

10h00 | Girinfonsa – O Mini Circo Ambulante (60 min)

11h00 | Balada Hamlet- Projeto conta Shakespeare em Português e Libras (60 min)

12h00 | TchiBum (180 min)

15h00 | Sarau Poetas do Tietê – Poesia na Faixa (120 min)

| SUL

| Consulado da Portela de São Paulo. Travessa Mailho, 26 – Eldorado.

29/05

10h00 | Workshop “Meu dia de Sambista” (120 min )

14h00 | Apresentação da roda de samba dos participantes do Workshop “Meu Dia de Sambista” (60 min)

15h00 | Apresentação Geração Portela de Paraisópolis (60 min)

16h30 | Apresentação do Agrupamento do Consulado da Portela (120 min)

| Casa Mapunewen. Rua Padre Clao, 12 – Jardim Rivieira.

28/05

19h00 | Gato Preto Mc (60 min)

20h30 | Abya Yalab (60 min)

29/05

17h00 | Feira de Economia Criativa (180 min)

14h00 | Chypher M’boi Mirim (60 min)

16h00 | Contação de História com Pai de Mim (60 min)

18h00 | Jongo Candongueiros (60 min)

