Virada Cultural tem diversidade e solidariedade

Em solidariedade à população do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de São Paulo anuncia que a Virada Cultural neste ano será a Virada da Solidariedade, que terá tendas de coleta disponíveis em todas as 12 arenas de shows, em cada acesso de entrada. A contribuição é voluntária e os participantes da Virada podem doar alimentos não perecíveis, água e produtos de higiene e de limpeza.

Sob o lema “Unidos pela Solidariedade: a Virada Cultural de um só País”, o evento será realizado neste fim de semana, dias 18 e 19 de maio, com grandes arenas instaladas em 12 regiões da cidade. No total, serão 22 palcos com grandes nomes da música. O evento também será realizado nos equipamentos culturais da Secretaria Municipal de Cultura e de parceiros.

Neste modelo descentralizado, que nos últimos anos transformou o evento na Virada do Pertencimento, cada arena (exceto Parelheiros e Cidade Tiradentes), conta com dois palcos, com programação intercalada. Dessa forma, a Prefeitura estimula a economia nas periferias. Em 2023, o modelo foi aprovado por 86% do público, de acordo com dados do Observatório do Turismo e 63,9% dos entrevistados pela pesquisa acreditam que o formato do evento melhorou ou melhorou muito.

Entre os destaques da programação, estão confirmados: Claudia Leitte, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Léo Santana, DENNIS, Kevin O Chris, Vanessa da Mata, Joelma, Maria Rita, É O Tchan, BK’, Matuê, Leonardo, Elba Ramalho, Michel Teló, Raça Negra, Fundo de Quintal, MC Hariel, Lenine, Xamã, Geraldo Azevedo, Latino, Queen Live Kids e a atração internacional Julian Marley.

No Teatro Paulo Eiró, a peça O Pai, com Fúlvio Stefanini, é apresentada dia 19, às 19h, e Fim de Festa, Um Mergulho Para Remixar a Realidade é apresentada no Teatro Arthur Azevedo, nos dias 18 e 19. Já na Biblioteca Mário de Andrade acontece show de Tiê, dia 18, 19h, e na Biblioteca Monteiro Lobato, Primaverar, atração da Viradinha, no dia 19, 10h.

Arenas

Na zona sul paulistana, há algumas arenas em bairros mais distantes do centro.

Mas vale a pena para quem curte artistas como Elba Ramalho, Michel Teló, Latino… Diferentes estilos são representados.

Na Arena Campo Limpo, dividida em Palco Campo Limpo e Palco Rio Diniz, acontecem as apresentações de Leonardo, MC Lipi, Elba Ramalho,

Marcelo Falcão, Manu Bahtidão, Arlindinho, Catedral, Reinaldinho e Ily, Marcelo & Rayane, além das atrações da Viradinha Trupe Trupé e Território do Brincar.

Já a Arena Capela do Socorro, nos palcos Capela do Socorro e Guarapiranga, traz shows de Michel Teló, Latino, Roberta Miranda, Solange Almeida, Ton Carfi, A Dama, Teto e WIU, Ilê Aiyê, Billy SP, além de duas apresentações do Circo Spacial, integrando a Viradinha.

Na Arena M’Boi Mirim, acontecem shows de Claudia Leitte, MC Davi, Paula Mattos, Kemilly Santos, Israel & Rodolfo, Loubet, Yasmin Santos, Daniela Araújo, Doce Encontro, e as atrações da Viradinha Sainha de Chita e Ocupação Mundo Giras.

Já na Arena Parelheiros, apresentam-se Kevin O Chris, Raça Negra, Banda Mel, Planta e Raiz, Veigh e Eliezer de Tarsis, além de Duo Badulaque, integrando a Viradinha.

SESC

As ações do Sesc na Virada Cultural da Solidariedade acontecem em 19 unidades da capital paulista, com opções gratuitas voltadas a diferentes faixas etárias, em áreas como Música, Teatro, Circo, Dança, Cinema, Literatura, Tecnologias e Artes e Artes Visuais. “Esta parceria do Sesc com a prefeitura municipal, portanto, dialoga diretamente com a ação regular da instituição que, cotidianamente, disponibiliza ao público prioritário e à sociedade em geral uma ampla programação sociocultural e de lazer a preços subsidiados ou mesmo gratuita, em ambientes acolhedores”, afirma Luiz Deoclecio Massaro Galina, diretor do Sesc São Paulo.

Entre os destaques na programação do Sesc na Virada estão as apresentações de Tom Zé (Sesc 14 Bis), Ed Motta (Sesc 24 de Maio), Cris SNJ (Sesc Avenida Paulista), Anelis Assumpção (Sesc Belenzinho), Zélia Duncan (Sesc Bom Retiro), Fat Family (Sesc Consolação), Mato Seco (Sesc Interlagos), Francisco, El Hombre (Sesc Itaquera), Mariene de Castro e Roberto Mendes (Sesc Pinheiros) e Funk Como Le Gusta (Sesc Pompeia), entre outros.

Transporte

A partir da meia-noite de sábado para domingo, 19, os munícipes podem se locomover gratuitamente de ônibus municipal por meio do Domingão Tarifa Zero. São aproximadamente 12 mil linhas de ônibus funcionando em toda a cidade.

Em parceria com o Metrô-SP, as estações Anhangabaú (Linha Vermelha) e São Bento (Linha Azul) vão funcionar para embarque e desembarque 24 horas. As demais estações das Linhas 1, 2, 3 e 5 permanecerão abertas somente para desembarque durante toda a madrugada. Na linha 4 amarela, o embarque de madrugada será apenas pela estação Vila Sônia, e as demais estarão abertas para desembarque e transferência.

Acessibilidade

Todos os 22 palcos têm área PCD próximo ao palco, com produtores com deficiência recebendo o público. A área está sujeita à lotação. Em parceria com a SMPED, os shows contam com tradução simultânea em libras (exceto atrações da Viradinha).

Sustentabilidade

Em parceria com a Virada ODS, a Virada Cultural da Solidariedade 2024 será um Festival Carbono Neutro, neutralizando todas as emissões de carbono geradas. Adicionalmente, o evento conta com o apoio do serviço SELIMP, que providenciará a instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) nas arenas para a coleta de recicláveis. Após o evento, o SELIMP gerenciará a coleta e o encaminhamento dos materiais recolhidos para cooperativas, promovendo a reciclagem eficiente e a economia circular.

Programação Completa

A programação completa está disponível clicando aqui e está sujeita a alterações.