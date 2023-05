COLOQUE NA AGENDA: A VIRADA CULTURAL 2023 SERÁ NO PRÓXIMO FINAL DE SEMANA

Coloque na agenda não perder esta data: Dias 27 e 28 de maio tem Virada Cultural na cidade de São Paulo e promete ser um dos grandes eventos do ano!

A Prefeitura de São Paulo está preparando uma agenda com mais de 500 atrações e vai garantir que os espetáculos cheguem a todas as regiões da cidade. Para isso, vai instalar 12 arenas e abrir mais 49 espaços culturais da Prefeitura para chegar até o grande público, do centro às periferias.

Vai ter muita música, teatro, circo, música, dança, atrações para todos os gostos e para todas as idades. Ninguém vai ficar de fora! No site viradacultural.prefeitura.sp.gov.br já dá para ver grande parte das atrações e organizar uma agenda personalizada para quem quer acompanhar o máximo de eventos possível. Lá também tem informações de acessibilidade e transporte da Virada Cultural do Pertencimento 2023.

Dentre os destaques já confirmados estão dois grandes nomes da música nordestina Alceu Valença e Baiana System, os pagodeiros Pixote, Ferrugem, Dilsinho e Salgadinho, os sambistas Quintal dos Prettos e Tiee, os alternativos Tom Zé, Supla e Otto e o time feminino formado por Karol Conká, Anavitória e Tássia Reis. Tem ainda a Viradinha, com programação infantil, no domingo de manhã.

A Prefeitura de São Paulo está investindo R$ 40 milhões no evento deste ano e espera reunir quatro milhões de pessoas nestes dois dias de festa, gerar cerca de 1.800 postos de trabalho diretos e indiretos e movimentar R$ 400 milhões na economia da cidade.

AINDA DÁ TEMPO – E pra quem quer curtir o seu artista preferido de pertinho ainda dá tempo de se inscrever na promoção que vai levar 12 pessoas ao palco do seu ídolo, com direito a acesso ao backstage. Para participar, acesse: https://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-vai-selecionar-12-pessoas-para-assistir-aos-shows-da-virada-em-cima-do-palco.