Inovar é preciso. Experimentar, descobrir diferentes sensações e aromas. E quando se fala em gastronomia, essa busca é ainda mais intensa e constante. Talvez esteja aí a explicação para mais uma novidade da GattoFiga PizzaBar, que acaba de lançar a Primeira Edição de Vinhos Brasileiros – Legado Italiano.

“A proposta é oferecer mais uma experiência única aos nossos clientes. Trazer uma carta de vinhos cuidadosamente selecionados, todos do Rio Grande do Sul, de vinícolas com grande inspiração européia”, conta Edson Leite, um dos idealizadores da

GattoFiga. Ele explica que esta é apenas a primeira de várias edições com vinhos nacionais, que terá a saborosa missão de mostrar aos clientes a qualidade superior de vários rótulos de diferentes cantos do país.

Nessa primeira, inspirada no trabalho das gerações italianas que desbravaram o sul do país, a carta reúne Cainelli, Capoani, Casa Venturini, Don Guerino, Luis Argenta, Viapiana e Pizzato. “Decidimos conhecer pessoalmente as vinícolas da Serra Gaúcha, todas empresas familiares como também é a GattoFiga”, destaca Cida Montagner, que dirige a casa ao lado do marido Edson e com quem foi pessoalmente visitar as vinícolas.

“A região é a maior produtora de vinhos e espumantes do país na atualidade. E a qualidade é reconhecida internacionalmente, os terroir, as cepas europeias… O Brasil precisa conhecer e valorizar essa produção tão especial”, complementa Edson.

A família GattoFiga vai continuar nessa proposta de giro pelo país, proporcionando outras descobertas à clientela. “Essa edição especial vai até dezembro e pode inspirar encontros de confraternização”, sugere Cida. “Mas nossa ideia é expandir a proposta trazendo novas edições. A próxima deverá ser com Rótulos de Santa Catarina e Paraná, depois São Paulo e Minas Gerais e assim seguindo pelas vinícolas de todo o Brasil, sempre com rótulos selecionados, de excelente e reconhecida qualidade”, diz.

Menu

Uma boa carta de vinhos combina, claro, com pizzas napolitanas feitas caprichosamente, sem pressa.

E quem já foi conferir a bem sucedida GattoFiga sabe que ali a massa é fermentada naturalmente, por 72 horas, depois recoberta de molho italiano San Marzanno e outros ingredientes frescos e de qualidade, além de queijos como o Fior de Latte, Scraciatella, Burrata…

Essa combinação é levada ao forno elétrico também italiano Izzo, que cria uma textura única especialmente nas bordas das finíssimas pizzas.

Para conhecer o rol de pizzas criativas e originais que fazem parte do cardápio, basta acessar o site gattofiga.com. Ali também se descobre a lista de sobremesas italianas, as entradas… E nas redes sociais – @gattofiga

pizzabar – é possível conferir as imagens de todas as delícias e ainda conhecer em detalhes a decoração primorosa da casa, que se destaca na esquina das Ruas Luís Góis e Rosas. Vale lembrar que, embora o vinho seja a bebida preferida da clientela, também há drinks clássicos e autorais, cervejas e bebidas não alcoólicas.

Também é possível pedir delivery ou retirar as pizzas na GattoFiga, que está aberta de terça a domingo, das 18h até 23h.

Fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360