Vila Mariana vai sediar o primeiro encontro de colecionadores de miniaturas

Certamente você é ou conhece alguém que é apaixonado por miniaturas de carrinhos. Esse público agora vai se reunir no Shopping VM no dia 6 de agosto. Ainda há tempo, inclusive, para quem estiver interessado em participar como expositor.

O 1° Encontro de Carrinhos em Miniaturas na Vila Mariana já tem confirmada a presença de vários expositores e haverá sorteios durante o evento! Outro destaque será a pista de Hot Wheels montada no local.

Com patrocínio de @thekingofboxes_, já estão confirmados os seguintes expositores:

@paulofranciscovieira_

@ricardo.romano

@mauricioituminiaturas

@rfminiaturas

@melancia.atomica.br

@chuviscoreis

@garagedoson

@arnaldodegiuli

@funwaytoys

@th_minis

@hotgaragetop

O evento conta com o apoio: do @shoppingvm,@eventosparcerias, @thuntedblog e @casal_colecao

