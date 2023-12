Vila Mariana terá feira natalina dias 16 e 17/12

N atal é tempo de celebrar, reunir a família, sentir um espírito de solidariedade bater com mais força. E nessa época acontecem também feiras e eventos beneficentes diversos. Na Vila Mariana, esse fim de semana terá o Mercado das Madalenas. .

Uma semana antes do Natal, o evento mistura música, comida e atividades culturais para toda a família. Esta é a terceira edição do mercado no local e reúne mais de 150 expositores das áreas de moda, acessórios, design, artesanato, bem-estar e gastronomia. Além da feira, também ocorrem no mesmo final de semana a Mostra Mulheres Pioneiras do Cinema, o Sábado Infantil e a Sessão ABC.

Realizado pelas amigas Inara Prudente e Mônica Isnard, desde 2012, o evento se estabeleceu como uma das principais feiras criativas da cidade de São Paulo, sendo um dos principais destinos para quem busca fortalecer a cadeia dos pequenos produtores criativos na cidade.

A edição de final de ano conta com shows de jazz, samba e samba rock. Para tanto, convidaram as bandas Jogral Jazz Band e Batuque de Bamba para tocar no sábado e no domingo, respectivamente, cada uma com duas apresentações e repertórios diferentes. “Serão dois dias especiais para aqueles que gostam de dançar e de boa música ao vivo”, completa Mônica.

O Mercado das Madalenas acontece nos dias 16/12 e 17/12, das 10h as 20h com entrada gratuita. O evento, que reune oficinas, shows e mostra de cinema, é petfriendly.

A Cinemateca Brasileira fica noLargo Sen. Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana. Mais invormações sobre o evento no instagram.com/mercadodasmadalenas.