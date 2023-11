Vila Mariana terá exames grátis de detecção de diabetes

A Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (ANAD) oferecerá oito tipos de exames e avaliações de saúde gratuitamente à população durante a 26º Campanha Nacional Gratuita em Diabetes de Prevenção das Complicações, Detecção, Orientação e Educação, de 6 a 11 de novembro. A iniciativa ocorrerá na sede da entidade, na Rua Eça de Queiroz, 198, Vila Mariana, São Paulo (SP), das 9h00 às 16h00.

Serão realizados exames de glicemia e de hemoglobina glicada (A1C) e avaliações de olhos, boca, atividade física, fisioterapia, vascular e nutricional, além de aferição da pressão arterial e eletrocardiograma.

A ação, que espera atender em torno de 3 mil pessoas, conta com uma equipe de profissionais de saúde formada por endocrinologistas, cardiologistas, oftalmologistas, enfermeiros, nutricionistas, profissionais de educação física, dentistas e podólogos.

Após a realização dos exames, as pessoas atendidas receberão orientação e, se necessário, encaminhamento gratuito para tratamento. Além disso, os participantes da campanha receberão orientações sobre prevenção a diabetes, dieta saudável e estilo de vida ativo.

Campanha visa a pessoas com diabetes ou em grupos de risco

A campanha da ANAD é voltada para pessoas com mais de 18 anos já diagnosticadas com diabetes e para que as que tenham histórico familiar da doença ou façam parte de grupos de risco — idosos, obesos e hipertensos, por exemplo. É preciso apresentar documento de identificação e pegar uma senha para a triagem.

Entretanto, crianças poderão ser excepcionalmente atendidas, desde que já tenham diagnóstico de diabetes ou demonstrarem algum grau de obesidade. Neste caso, precisam estar acompanhadas do responsável e também apresentarem um documento de identificação.

“Nosso objetivo principal é a detecção precoce do diabetes, a identificação de complicações que possam surgir e a educação das pessoas sobre como gerenciar melhor a sua condição. Estamos profundamente comprometidos em fazer a diferença na vida das pessoas afetadas por esta doença”, afirma a professora Lilian Fanny de Castilho, superintendente da ANAD e Coordenadora Geral da Campanha Dia Mundial do Diabetes.

