Vila Mariana terá blocos de Chico César e Alceu Valença

Vários blocos estão anunciando desistência de desfilar no Carnaval de Rua de São Paulo. Entretanto, mais de 500 desfiles devem acontecer e eles provocam desvios no trânsito, interdições e há mudanças nas regras de estacionamento em vários bairros, então vale estar atento à sinalização e dar preferência ao transporte público durante a folia.

Segundo a Prefeitura, mesmo com as mudanças, o Carnaval de Rua da cidade de São Paulo começa neste sábado (3), com mais blocos na rua em relação ao ano passado. A festa deste ano tem 579 blocos cadastrados, enquanto em 2023 foram 437 blocos, que atraíram 15 milhões de foliões. Serão oito dias de folia, que começa no primeiro final de semana de fevereiro (3 e 4) e termina no dia 18 de fevereiro, com o pós-carnaval.

A Prefeitura vem se preparando para o Carnaval de Rua há meses. Desde 24 de outubro do ano passado, a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), responsável pela inscrição dos blocos, divulgou listas parciais com todos os trajetos, datas e horários, conforme foram aprovados pela Comissão Especial de Organização do Carnaval de Rua 2024.

Todos os trajetos foram analisados em conjunto com a Comissão Especial e tiveram seus itinerários aprovados pela Companhia de Engenharia de Trânsito e órgãos de segurança pública.

Para saber quando seu bloco preferido vai desfilar ou escolher algum próximo da sua casa, acesse o site https://sp470anos.prefeitura.sp.gov.br/carnaval/, que traz a agenda dividida por bairros, datas e explica o tema de cada bloco.

Grandes blocos

Para quem busca folia intensa e conferir os principais blocos, com grandes nomes da Música Popular Brasileira, vale destacar que esses shows acontecem na área da Subprefeitura Vila Mariana – que é também uma das que mais tem desfiles programados, com mais de 40 na agenda.

Nesse pré Carnaval já tem atrações dignas de levar milhares de pessoas à avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Parque do Ibirapuera, junto ao Obelisco e à Praça das Bandeiras.

O Bloco Estado de Folia, por exemplo, traz Chico César, ao itinerário: Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

A concentração será a partir das 11h em frente ao Obelisco. O desfile vai das 12h às 15h, quando ocorre a dispersão.

Quase ao mesmo tempo, co mesmo itinerário, concentração e dispersão, o Bicho Maluco Beleza tem como destaque o cantor pernambucano Alceu Valença

A concentração será às 13h e desfile das 15h às 19h.

No domingo, dia 4, vai ter Monobloco, igualmente com local de Concentração marcado para Av. Pedro Álvares Cabral x Obelisco, às 14h.

Nesse dia, a folia vai das 15h às 19h.

Patrocínio

A Ambev S.A., que apresentou o lance de R$ 26,6 milhões no pregão realizado pela Prefeitura no dia 16 de janeiro é a patrocinadora oficial do Carnaval de Rua, valor que deve cobrir os custos do Município com o evento. A empresa terá exclusividade na comercialização dos seus produtos e o direito de exploração publicitária do seu nome e da sua logomarca.

Além disso, a patrocinadora deverá fornecer aos profissionais autônomos credenciados (vendedores ambulantes, maiores de 18 anos) as caixas de isopor portátil, e similares, necessários ao transporte dos referidos produtos, devidamente sinalizadas, nos termos do Guia de ativação de marcas da Cidade – Carnaval de Rua 2024.