Vila Mariana terá blocos com Filhos do Gil, Pabllo, Gretchen, Michel Teló…

A região do Ibirapuera concentra os grandes blocos e atrações do Carnaval de rua paulistano, no pré Carnaval e pós Carnaval. E, claro, não poderia ser diferente no próprio Carnaval, o feriadão prolongado que deve atrair milhões à Praça da Bandeira e Obelisco, na Avenida Pedro Álvares Cabral.

A folia começa dia 10, 12h, com o Bloco Eduardo e Mônica (Banda Eduardo e Mônica) até 16h. No mesmo dia, entra Agrada Gregos (Gretchen, Glooria Groove, Banda UÓ) às 14h, com dispersão às 19h.

O Bloco Bem Sertanejo (Michel Teló) se apresenta dia 11, das 13h às 17h. Também no domingo, o Bloco da Pabllo (Pabllo Vittar), das 14h às 19h.

Na segunda, 12, é a vez do Bloco Vou de Táxi, das 12h às 16h. Tem também o Bloco Filhos de Gilm das 13:30 às 17:30; e o Bloco Villa Country Pinga Ni Mim (João Bosco e Vinícius) das 14h às 19h

Uma das atrações mais esperadas e conhecidas, o tradicional Galo da Madrugada vai comandar a folia no dia 13, na terça, feriado de carnaval, das 10h às 14h

Pós Carnaval

Mas a festa não acaba por aí. Muitos blocos vão desfilar pela cidade toda também no fim de semana seguinte – dias 17 e 18. Para conferir a programação completa e buscar bloquinhos menores, com estilos musicais diferentes ou voltados, por exemplo, para crianças, acesse https://sp470anos.prefeitura.sp.gov.br/carnaval/

Entre os grandes blocos, no Ibirapuera, vai ter Navio Pirata – BaianaSystem (BaianaSystem) no sábado 17, das 14h às 19h.

No dia 18, domingo, vai ter Bloco Beats (Pedro Sampaio)das 15h às 19h.