Vila Mariana tem roteiro de restaurantes indianos

Restaurantes indianos reúnem uma explosão de cores, aromas e sabores exóticos – muitos deles apimentados. A mistura de temperos intensos tem fãs incondicionais – mas muitos também buscam a culinária da Índia por suas opções sem carne, já que no país bovinos são tidos como animais sagrados.

Alguns podem considerar uma coincidência a existência de vários endereços de culinária indiana na região do Paraíso/Vila Mariana e Paulista, mas a explicação mais lógica é de que essa região concentra hotéis executivos diversos e os restaurantes são sempre uma pedida concorrida entre turistas.

Justamente por isso, agora na pandemia alguns deles sofreram com a queda de público – mas talvez esteja aí uma ótima oportunidade para pedir em casa ou ir conferir essas delícias – veganas ou não.

Um dos mais tradicionais é o Tandoor, que por mais de 25 anos ficou na Rua Raphael de Barros. Mas, o avanço de empreendimentos imobiliários fez com que o restaurante mudasse para a Rua Mario Amaral, 559 (fone 3885-9470).

Fundado por um casal de Mumbai, o Tandoor leva o nome de um famoso tipo de forno que assa pães especiais – certamente uma das iguarias a ser conferida.

No cardápio, há opções vegetarianas e outras com camarão, frango, cordeiro. Uma boa ideia pode ser chamar à mesa os menus degustação. No Vegetarian Thali, o chef seleciona três pratos vegetarianos, acompanhados de arroz, pão naan e samosa. Na versão não vegetariana, são escolhidos um prato de frango, um de carneiro e um vegetariano, acompanhado de arroz, pão naan e samosa.

Outra pedida local, também fundada por um casal de indianos, era o Samosa & Company. Só que eles saíram da Rua Padre Machado e foram para a Alameda Jaú, 1639 (fone: 3063-2902), também região hoteleira. No cardápio, pratos com o famoso molho massala, ou temperados com ervas, curry e tantos outros temperos. A primeira dica – quase uma obrigação! – é chamar à mesa como entrada as famosas samosas, que dão nome à casa.

Outra opção local é o restaurante Bawarchi, na Rua Humberto I nº 281, Vila Mariana. Telefones 5081-4264; 98786-4426.

Ali, o destaque vai para as Hot wings (coxinhas de frango temperadas com especiarias indianas). Entre as carnes super temperadas, está o Murg Malai kabab, Peito de frango temperado em molho de castanha de caju condimentado. Outra pedida é o Jhinga Narival(Camarão preparado ao leite de coco, temperado com especiarias).

Na hora da sobremesa a sugestão é conhecer a Gulab Jamun , são bolinhos de leite e essência de rosas que podem ser servidos com sorvete de creme.

Samosas, naan, arroz com açafrão e pratos de tempero exótico e picante são destaques em restaurantes indianos como o Tandoor