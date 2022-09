Vila Mariana tem ponto para troca de figurinhas

É uma verdadeira febre, uma mania que encanta pessoas de todas as idades. Completar o álbum da Copa do Mundo é desejo de muita gente sempre que o torneio mundial da Fifa se aproxima, de quatro em quatro anos. Agora, que estamos a pouco menos de dois meses do início dos jogos, a busca pelas figurinhas é um dos assuntos mais comentados em redes sociais, muitos pontos de venda estão até com escassez de envelopes… Por isso, o momento é de combinar com os amigos, vizinhos e contatos das redes sociais para trocar figurinhas.

Até porque, como indica o ditado, “figurinha repetida não completa álbum”. Além do mais, a prática da troca gera economia – é preciso comprar muito menos envelopes para conseguir todos os números.

Na Rua Pelotas, o Shopping VM criou um espaço super especial para que a galera possa se encontrar e trocar figurinhas!

Todo enfeitado com bandeiras de diversos países – e destaque para a nacional, claro – o espaço no corredor G do empreendimento fica aberto durante quase todo o horário de funcionamento do shopping – das 10h às 19h, todos os dias – e o uso é gratuito. Tem mesas e cadeiras para tornar a experiência bem confortável e divertida.

Vale destacar que o shopping ainda conta com praça de alimentação, espaço de brinquedões e games para crianças, berçário, estacionamento com manobrista, lojas Americanas, Lotérica e mais de cem lojas, o que pode tornar o seu encontro para trocas de figurinhas um programa ainda mais completo e divertido.

O álbum

As figurinhas oficiais da Copa do Mundo são vendidas pelo Grupo Panini, líder mundial em colecionáveis e principal editora multinacional de álbuns, revistas infantis e mangás. É a empresa oficial licenciada para o álbum da Copa do Mundo Fifa 2022 no Qatar, que esse ano ocorre excepcionalmente de 20 de novembro a 18 de dezembro. Normalmente, a Copa é promovida em julho e julho, porém por conta do clima extremamente quente do país sede a opção foi pelo calendário diferenciado.

Ao colecionar figurinhas, os amantes de futebol não apenas se divertem como também se informam sobre a formação das equipes, atletas e outros detalhes da competição esportiva que mais gera engajamento no planeta.

O Shopping VM fica na R. Pelotas, 83 – Vila Mariana. Informações: (11) 5576-9400. Site: shoppingvm.com.br. Nas redes sociais, busque @shoppingvm. Funciona todos os dias, das 10h às 20h, inclusive feriados.