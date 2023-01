Vila Mariana tem novo mosaico

Desde o final de dezembro, quem passa pelo acesso ao Viaduto Sena Madureira, na região da Vila Mariana, vê uma paisagem diferente. Lá foi instalada uma obra de arte produzida por beneficiários do programa Bolsa Trabalho, resultado de uma parceria da administração municipal com o Governo do Estado que promove a capacitação profissional e geração de renda para cerca de 10 mil pessoas em situação de rua e em alta vulnerabilidade social.

O próprio prefeito Ricardo Nunes participou da finalização dos trabalhos com a colocação de uma das peças do mosaico e garantiu que levará o projeto para outras regiões da cidade. Nesse trecho, são 150 pessoas trabalhando, artistas que estão fazendo esse mosaico, que são dos nossos Centros de Acolhida e que estão dentro do Bolsa Trabalho”, disse. “Vamos ampliar isso para mil pessoas para que essa ação possa ser levada para vários locais da cidade”, afirmou.

O mosaico foi desenvolvido nos últimos três meses em oficinas do Bolsa Trabalho. Os beneficiários do programa se dedicaram na produção das peças que ilustram pontos turísticos da cidade como o Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, a Oca do Parque Ibirapuera e a Cinemateca Brasileira, nesta primeira fase. As demais etapas serão complementadas com grafite e outras peças do mosaico, que formarão 60 metros de instalação linear no local. O mosaico tem uma proposta sustentável com utilização de materiais reciclados como cerâmica, pastilhas de vidro ou murano, cimento, argamassa, garrafas, entre outros. A instalação completa tem previsão de ser entregue em março de 2023.

“Esse é o resultado de alguns meses de trabalho intenso que envolveu diversos órgãos e profissionais. A finalidade é preparar essas pessoas para retomarem suas vidas com outra visão de mundo, podendo se reintegrar à sociedade e continuar gerando renda”, salienta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso. “Muitos chegaram ao programa sem conhecer de fato seus talentos, mas com as oficinas e apoio socioemocional puderam se descobrir em áreas que antes não tinham contato. Esse grupo contou com preparação que pode ser aplicada em diversas áreas da construção civil, mas já deixam sua marca na cidade com esse mosaico para todos que passam por ali diariamente”, conclui.

A instalação artística se junta a outras entregas realizadas pelo programa Bolsa Trabalho, que revitalizou neste mês, em ações de jardinagem, as praças do Largo do Paissandú e Celso Gilberto de Oliveira, respectivamente, nas regiões central e norte da capital.