Vila Mariana tem mural de Kobra autografado por Hamilton

A Prefeitura e o Governo do Estado festejaram os resultados do Grande Prêmio de Fórmula 1, que aconteceu no último fim de semana, dias 11, 12 e 13 de novembro. O evento deixou marcas na zona sul paulistana, incluindo obras de arte!

Na Vila Mariana, o muralista Eduardo Kobra, que tem obras por todo o mundo e já assinou vários painéis na capital, fez uma pintura surpresa na empena da Escola Estadual Lasar Segall, na Rua Tirso Martins, Vila Mariana. Ali, desenhou o campeão inglês de Fórmula 1 Lewis Hamilton segurando o capacete do brasileiro Ayrton Senna. Hamilton, que já declarou diversas vezes que sua carreira no esporte é inspirada no tricampeão brasileiro, foi até o local para assinar o mural também com uma lata de tinta spray.

No autódromo de Interlagos, há outro mural de Kobra representando Ayrton em sua vitória no Brasil.

E mais: a Prefeitura instalou ainda no audódromo a escultura “Nosso Senna”, que foi apresentada ao público na semana do GP São Paulo de Fórmula 1. Produzida pela artista Lalalli Senna, sobrinha do piloto, a obra tem 3,5 metros de altura, pesa 550 quilos e faz parte das comemorações dos 50 anos de Grandes Prêmios no Brasil. A escultura ficará exposta no Setor A, área nobre do Autódromo José Carlos Pace.

Turismo

De acordo com levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o evento, que marcou o aniversário de 50 anos de Grandes Prêmios de Fórmula 1 no Brasil, registrou impacto econômico de R$ 1,37 bilhão para São Paulo; atraiu um público de 235.617 pessoas no autódromo. O cálculo dos impactos econômicos foi realizado pela FGV com informações da Secretaria Municipal de Turismo, através do Observatório do Turismo, da São Paulo Turismo (SPturis).

“Tivemos 15 mil empregos gerados, rede hoteleira lotada, excelente organização e muita emoção e diversão. A prefeitura investe em melhorias constantes no Autódromo de Interlagos para receber a F1 e outras provas de velocidade, além de shows nacionais, internacionais e grandes eventos de entretenimento. Muito orgulho pelos excelentes resultados traduzidos em números que são um verdadeiro presente para a nossa cidade!”, comemorou o prefeito Ricardo Nunes.

O público de quase 236 mil pessoas foi 29,9% maior que no ano passado, graças também à instalação de novos setores para os torcedores.

Do total, 70,2% eram de fora da capital. Desses, 45,5% vieram de fora do estado e 4,6%, de fora do país. Em 2021 o número de pessoas que veio de fora da capital foi de 64,4%, com 39,9% de fora do estado e 3,1% de fora do país. A presença feminina em Interlagos aumentou em 75,8% e passou de 20,7% em 2021 para 36,4% este ano.

O Grande Prêmio de São Paulo está confirmado no calendário Mundial de Fórmula 1 de 2023 e acontece nos dias 3, 4 e 5 de novembro no Autódromo de Interlagos.