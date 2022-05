Vila Mariana tem maior cafezal urbano do mundo

Um dos eventos mais icônicos da cidade e que estava deixando os paulistanos super ansiosos já tem data para acontecer. O Sabor da Colheita – evento que marca o início da colheita de café no Estado de São Paulo – será realizado neste sábado, 21 de maio, a partir das 9h. O Instituto Biológico (IB-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em parceria com a Nestlé, abrirá as portas para a população vivenciar a experiência de colher os grãos maduros do cafezal, que é considerado o maior do mundo, localizado em área urbana.

O evento, que está em sua 15ª edição, é parte das comemorações do Dia Nacional do Café, celebrado no dia 24 de maio. A comunidade poderá conhecer, na prática, o trabalho de milhares de cafeicultores brasileiros, pois todo o processo será orientado por especialistas, para que seja feita a colheita seletiva, retirando apenas os grãos bem maduros. Além disso, um novo olhar sobre a cafeicultura regenerativa será discutido, trazendo oficinas e cases de sucesso sobre o tema.

Os frutos colhidos serão beneficiados, torrados e encaminhados ao Fundo Social de São Paulo (FUSSP). Os participantes poderão também degustar um café da manhã tradicional, aprender mais sobre métodos de preparo de cafés, e conhecer diferentes tipos de cafés oferecidos pela Nestlé e produtores paulistas.

A entrada é gratuita e não é necessária inscrição prévia. As máscaras estão liberadas, conforme legislação estadual, mas será exigido o comprovante de vacinação. Neste dia, em função do grande número de participantes, não será possível usar o estacionamento do IB. A estação Ana Rosa do Metrô fica próxima e existem linhas de ônibus que passam em frente.

Serviço

Sabor da Colheita do Café

Data: 21 de maio de 2022

Horário: das 9h00 às 12hs

Local: Instituto Biológico

Endereço: Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, Vila Mariana.