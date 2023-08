Vila Mariana tem lanche com quase 90 anos de tradição

São 70 gramas de rosbife, três rodelas de pepino em conserva, três rodelas de tomate e uma mistura de aproximadamente 100 gramas de quatro queijos derretidos lentamente em banho maria – Estepe, Prato, Gouda e Suíço. Tudo em um simples pão francês. Essa é a receita original do Bauru, lanche que se tornou popular em versões simplificadas por todo o país mas que é encontrado na versão original na tradicional lanchonete Ponto Chic, que tem unidade no Paraíso. Muita gente não sabe, mas o verdadeiro Bauru é, desde o final 2019, patrimônio imaterial do Estado de São Paulo .

O estilo boteco antigo,os horários elásticos, os garçons com anos de casa ajudam a explicar a longevidade da casa, a fama do nome. Mas a diversidade do cardápio, sem dúvidas, colabora. Ali tem sopas e caldos, tem saladas, massas, carnes, omeletes… Para o happy hour, tem aperitivos frios,porções e os clássicos sanduíches, que não se restringem ao famoso Bauru ao Ponto Chic.

A casa sempre foi um endereço de atração de artistas e intelectuais, grupos de teatro, desde a criação do Bauru. A inauguração da loja Paissandu, a mais antiga da rede, coincidiu com a Semana de Arte Moderna de 1922, já inspirando esse clima que se espalharia pelos demais endereços e também pelas décadas seguintes.

Quem não conhece o famoso sanduíche não deve perder a oportunidade e a unidade mais próxima é a do Paraíso.

Mas, quem já é fã de carteirinha pode aproveitar uma visita à casa para inovar no pedido. Uma ideia é pedir a mesma receita Ponto Chic, mas com hambúrguer, em pão de hambúrguer.

Entre as especialidades da casa, ainda tem o Mexidinho a Ponto Chic, uma combinação perfeita de presunto picadinho, dourado delicadamente na manteiga, ovo e o queijo do Ponto Chic, servido direto no pergaminho de forma a manter a sua temperatura. E a Fritada a Ponto Chic: fatias de presunto forram o pergaminho para receber o ovo e serem cobertos por deliciosas fatias de queijo prato.

Porções? Experimente o Provolone a Milanesa, o Torresmo ou a Porção de Pernil com Molho Especial de Cebola e Tomate.

Ou confira uma das produções da cozinha que guarda receitas clássicas dos mais tradicionais restaurantes paulistanos, como o Filé de Peixe à Belasmim, com filés de pescada branca grelhados e gratinados com alcaparras, azeite e queijo ralado, servidos com arroz e batata cozida com camarão. Ou o Filé Mignon à Cubana, que serve tranquilamente três pessoas: o filé vem acompanhado de palmito, presunto, tomate, pimentão, banana e abacaxi, todos servidos empanados acompanhados de arroz. Tem ainda Bacalhau ao Forno, Fígado Acebolado, Filé a Marechal (molho madeira) e outras várias pedidas.

Termine essa festa gastronômica com uma Banana Split, que ali vem com bolas de sorvete da marca La Basque.

A loja do Paraíso, que já existe há 33 anos, fica na Praça Oswaldo Cruz, 26. Abre todos os dias, das 11h às 02h. Telefone: 3289-1480.