Vila Mariana tem Festival Gourmet

A Temporada Gourmet tem como objetivo proporcionar experiências gastronômicas aos clientes, com opções de restaurantes, cafeterias e docerias para agradar a todos os paladares. O Shopping Santa Cruz planejou 10 dias de evento, que contarão com menu especial e preços fixos para que o público possa degustar de diferentes operações de gastronomia.

“Buscamos sempre trazer experiências diferentes para os nossos clientes, como uma forma de nos conectar ainda mais com o nosso entorno. Entendemos que a comida une, por isso a Temporada Gourmet é muito especial para nós. Queremos que nossos consumidores venham ao shopping para viver uma experiência gastronômica diferente e que possam experimentar uma ou mais opções dos nossos restaurantes”, explica Alexandro Tedesco Rigon, Gerente de Marketing do Shopping Metrô Santa Cruz.

As operações do empreendimento serão divididas em três segmentos, e três diferentes valores, são eles: Restaurantes com serviço (entrada + prato principal + sobremesa) por R$49,90; Restaurantes localizados na Praça de Alimentação (comidas rápidas e fast food) por R$26,90; e Cafeterias e sobremesas (que incluem doces, sorvetes, café etc.) por R$10,90.

São mais de 10 operações participantes da ação para agradar a frequentadores do espaço, entre eles Outback Steakhouse – patrocinador da Temporada Gourmet -, La Guapa – famoso restaurante de empanadas da chef Paola Carosella – McDonald’s, Padaria B.Lem, Rei do Mate, entre outros.

Algumas opções de pratos são:

◆ Salada Caesar + Pasta Primavera ou Chicken Fingers Jumbo + Cake Aussie Way – Outback – por R$49,90;

◆ 2 empanadas + Bebida soft (água ou refrigerante) – La Guapa – por R$26,90;

◆ Big Mac + Batata Grande + Bebida 500ml – McDonald’s – por R$26,90;

◆ Pastel de nata + café expresso – B.Lém – por R$10,90;

◆ Café Expresso Pequeno + Pão na Chapa – Rei do Mate – por R$10,90.

Para aproveitar os benefícios o cliente precisa solicitar nos restaurantes a opção de prato promocional da Temporada Gourmet.

Serviço

Data: de 20 a 30 de junho

Local: Shopping Santa Cruz – R. Domingos de Morais, 2564 – Vila Mariana

Menus dos restaurantes: www.shoppingmetro.com.br/eventos/temporada-

gourmet-2022