Vila Mariana tem festa do Cacau nesse fim de semana

É neste final de semana! O Instituto Biológico abre as suas portas! É o “31º Instituto Biológico (IB) de Portas Abertas”, com a III Festa do Cacau, nos dias 23 e 24 de março. Um final de semana com muita ciência, cultura, meio ambiente, arte e diversão para todas as idades.

Agora em novo horário, das 11 às 20h, dois dias repletos de atrações: oficinas de chocolate, pintura de ovos de Páscoa, exposições, brinquedões e brincadeiras para as crianças, show ao vivo com o grupo de jazz CucaMonga e o professor de dança para fazer a vizinhança dançar! Além de uma Praça de Alimentação caprichada e nossa feira de produtos autorais e mercearia, que reúne gente do bairro e gente de bom-gosto!

Os técnicos do IB, IAC, ITAL da APTA e CATI, vão trazer muitas curiosidades sobre Projeto Cacau SP: exposição de todas as etapas de produção do cacau até o chocolate, monitoramento do plantio de cacau (ocorrido em 2022, na Festa das Crianças). E uma feira especial da Ben To Bar, uma associação que reúne os melhores chocolateiros do Brasil!

Agende-se para nossa festa, onde a ciência e tecnologia do Cacau estão próximas de você!

A entrada é 1 Kg de alimento não perecível que será doado ao Fundo Social de São Paulo.

Seu pet será bem-vindo dentro de algumas regras determinadas pelos pesquisadores do IB

Serviço:

Festa do Cacau

Dia 23 e 24 de março das 11h às 20h

Entrada: um quilo de alimento não perecível

Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1252 – Vila Mariana