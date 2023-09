Vila Mariana tem festa da Primavera

N

os dias 23 e 24 de setembro, o Instituto Biológico (IB-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, realizará sua 2ª Festa da Primavera no 30º Instituto Biológico de Portas Abertas – a ciência perto de você. O conteúdo científico será compartilhado de forma dinâmica e interativa, numa linguagem simples e didática para todas as idades! .

A Primavera está chegando e seu espetáculo de cores por toda a cidade. São ipês, orquídeas, patas-de-vaca, paineiras e outras plantas formando uma paleta de cores que substitui os tons de cinza e marrom do Inverno, trazendo aromas e a sinfonia dos cantos de pássaros. A cidade mudando de aspecto devagarinho. É a Primavera! E a instituição que tem em seu DNA a sanidade vegetal e suas interações, convida a todos para comemorar a nova estação!

Os colaboradores do Instituto Biológico, em parceria com a Associação de Moradores da Vila Mariana, com a Prefeitura Municipal de São Paulo e a Feira das Deusas, deixarão a festa ainda mais bonita.

São barracas com informações, curiosidades e dicas para cuidar melhor das plantas. Contaremos com um jardim sensorial, oficina de extração de perfumes das flores, plantio de horta experimental com participação o público visitante, confecção de arranjos florais, dicas sobre polinização, manejo de plantas e segurança alimentar.

Os pesquisadores do IB e demais coordenadores estão preparando muitas informações sobre a saúde do solo, polinização, controle biológico, plantas medicinais, educação ambiental, que serão repassadas de forma lúdica e divertida.

Além das barracas com dicas de cuidados, a 2ª Festa da Primavera contará com uma praça de alimentação, feira de produtos autorais em parceria com a Feira das Deusas, atividades culturais, brinquedões para a criançada, espetáculos circenses e show musical, que vai entreter o público das 10 às 19 horas.

Acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro de toda a programação em @institutobiologico.