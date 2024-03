Vila Mariana tem feira gastronômica

O Grupo FSN apresenta, na Cinemateca Brasileira, a primeira edição de 2024 da Feira Sabor Nacional. Com foco nos pequenos produtores gastronômicos, o evento acontece nos dias 2 e 3 de março – sábado, das 10h às 19h, e domingo, das 10h às 18h. Para esta edição de março, o evento traz novos produtores, como de queijos, doces veganos, produtos defumados e embutidos. A feira também conta com uma praça de alimentação com restaurantes de destaque, como Mocotó, Fôrno, Holy Burger, AE! Cozinha, LosDos Taqueria, Casa Tucupi e Ama.zo.

Consolidada como um dos principais acontecimentos gastronômicos da capital, a Feira Sabor Nacional reúne cerca de 100 pequenos produtores de alimentos, bebidas e acessórios culinários, praça de alimentação completa, oficinas e contação de histórias para as crianças, exibição de filmes e um show de música ao vivo.

Ingresso: de R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia entrada, para estudantes, maiores de 60 anos ou trazendo 1kg de alimentos). Crianças até 10 anos não pagam. Os ingressos serão vendidos na entrada da Feira.

– Será permitido a circulação de cães na área externa e com uso de coleira.

– As sessões de cinema da Cinemateca Brasileira continuam com entrada gratuita.

– Durante o evento, há serviço de Valet. O valor será R$ 35 para veículos e R$ 30 para motos. Vagas limitadas.

PROGRAMAÇÃO – ATIVIDADES

Sábado, 02 de março

12h00 – 13h30: Contação de Histórias para Crianças com a Associação Viva e Deixe Viver

14h00 – 15h00: Oficina infantil de Jardinagem e Educação Ambiental – Projeto Dedinho Verde com a Sabor de Fazenda.

15h30 – 17:00 – Show de jazz ao vivo com a banda Jazz não Morde

Domingo, 03 de Março

12h00 – 13h30: Contação de Histórias para Crianças com a Associação Viva e Deixe Viver

14h00 – 15h00: Oficina infantil de Jardinagem e Educação Ambiental – Projeto Dedinho Verde com a Sabor de Fazenda.

15h30 – 17:00 – Show de jazz ao vivo com a banda Jazz não Morde