Vila Mariana tem curso grátis de teatro para terceira idade

A atividade já teve início essa semana, mas ainda dá tempo de participar! O curso de teatro para pessoas da terceira idade do Sesc Vila Mariana é gratuito e acontecerá todas as terças e quintas, das 14h às 17h.

Intitulado “Poesia para quebrar armários”, o curso é comandado por João Batista Júnior, do Núcleo Teatro da Mente, e vai até 14 de abril.

O objetivo é desenvolver dramaturgias acerca do tema das velhices, ampliando o repertório poético e o olhar sobre a velhice, sobretudo, as velhices que sofreram com a exclusão e a invisibilidade ao longo dos tempos.

O curso irá desenvolver a poética pessoal dos participantes, através de técnicas e estudos da memória com foco em processos de criação biográfica. O teatro será o eixo condutor das ações e lançará mão de outras linguagens nesse processo de elaboração de suas poéticas pessoais. Para isso, jogos teatrais, improvisação teatral, estudos de movimento e processo de dramaturgia autoral irão caracterizar os encontros que buscam trazer o caráter de formação e fruição a medida que suas ações são abertas ao público participante.

João Batista Junior é ator, dramaturgo e diretor de teatro formado pela UFRN. Membro fundador do Núcleo O teatro da Mente dirigiu os espetáculos A cidade dos rios invisiveis, o que sobrou do Rio e Daqui a pouco o peixe. Realiza uma pesquisa em teatro biográfico a partir de entrevistas orais e memória ancestral a partir da psicologia analítica e constelações familiares. Atua e dirige o espetáculo Portar(ia) Silêncio criado a partir de depoimentos de migrantes nordestinos que trabalham como porteiros na cidade de SP.

Gratuitas, as inscrições podem ser feitas na Central de Atendimento do Sesc Vila Mariana. Os encontros (aulas) acontecem na Sala de atividades 7.

O Sesc fica na Rua Pelotas, 141. Telefone: 5080-3000