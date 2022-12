Vila Mariana tem Centro de Referência em DST e Aids

Em 1 de dezembro, foi celebrado o Dia Mundial da Aids, doença que já atingiu milhões pelo planeta. Diferente do que ocorria quando a doença foi identificada, nos anos 1980, hoje a Aids é uma doença que tem tratamento e com a qual é possível conviver. Na Vila Mariana, existe um centro de referência para quem busca tratamento e apoio, há mais de 30 anos.

O Centro de Referência e Treinamento-DST/AIDS-SP (CRT-DST/AIDS) é uma unidade de referência normativa, de avaliação e de coordenação do Programa Estadual para Prevenção, Controle, Diagnóstico e Tratamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) no Estado de São Paulo.

Além de coordenar o Programa Estadual de DST/AIDS-SP, o CRT-DST/AIDS tem por finalidade: elaborar e implantar normas relativas às DST/AIDS, no âmbito do SUS/SP; elaborar propostas de prevenção; prestar assistência médico-hospitalar, ambulatorial e domiciliar a pacientes com DST/AIDS; propor e executar ações de vigilância epidemiológica e controle das DST/AIDS; desenvolver programas de formação, treinamento e aperfeiçoamento, como também desenvolver e apoiar pesquisa científica em seu campo de atuação e promover o intercâmbio técnico-científico com outras instituições nacionais e internacionais. Localizado na Rua Santa Cruz, o Centro de Referência e Treinamento-DST/AIDS, é um complexo ambulatorial e hospitalar de 6.189.91 metros quadrados.

Cerca de 800 funcionários trabalham em três turnos no CRT DST/AIDS, entre eles médicos sanitaristas, infectologistas, ginecologistas, pediatras, neurologistas, psiquiatras, otorrinolaringologistas, dermatologistas, proctologistas, pneumologistas, urologistas, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, biologistas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de laboratório e de enfermagem e oficiais administrativos.

Fica na Rua Santa Cruz, 81 – Vila Mariana. Tel: 11 5087-9911. Email: contato@crt.saude.sp.gov.br

Testagem

O próprio CRT DST Aids faz testes para detectar o HIV. Mas, há 4.600 unidades em todo o Estado onde é possível fazer o teste.

Com a Campanha Fique Sabendo, o Governo do Estado pretende estimular as pessoas a fazerem o teste de forma que, em caso de resultado positivo, iniciem tratamento imediato, garantindo qualidade de vida.

Todas as unidades de testagem do HIV cadastradas também informam se ofertam: Testes convencionais e rápidos de sífilis e hepatites B /C; Preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante; Kit de redução de danos para uso de drogas injetáveis (KIT RD); Tratamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); Profilaxia Pós-Exposição Sexual (PEP sexual).

Para conhecer todas as unidades, endereços e serviços prestados, consulte: http://www3.crt.saude.sp.gov.br/fiquesabendo/