Vila Mariana: o bairro mais desejado

A plataforma de moradia QuintoAndar vem divulgando levantamentos e estatísticas sobre os bairros paulistanos, com base em negociações concluídas. E a Vila Mariana consta como o bairro mais desejado de São Paulo, seguida por Pinheiros e Tatuapé.

No mais recente levantamento, a novidade da relação dos bairros mais buscados por quem planeja alugar um imóvel, surge Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo

Veja a lista completa:

1. Vila Mariana

2. Pinheiros

3. Tatuapé

4. Bela Vista

5. Mooca

6. Butantã

7. Moema

8. Brooklin

9. Aclimação

10. Perdizes

Perdizes desbancou o Ipiranga, que agora aparece no 11º lugar. As outras posições do ranking não sofreram modificações em relação ao ano passado. O preço do metro quadrado em Perdizes fechou em R$ 39,20 em fevereiro.

Segundo o Índice QuintoAndar de Aluguel, o mercado imobiliário vive seu melhor início de ano desde 2020. Em São Paulo, o preço do metro quadrado avançou 2,35%, fechando o mês de fevereiro em R$ 38,36. Nos dois meses deste ano, a alta acumulada foi de 4,95%. Entre os principais fatores para o recorde registrado estão a alta temporada de procura de aluguéis e a busca por studios e imóveis de um dormitório, resultado da retomada da atividade econômica e da volta, em boa medida, ao trabalho presencial.

Mais dados

A plataforma também fez outros levantamentos que trazem dados interessantes. Um deles mostra que Saúde é um dos bairros que mais valorizou nos últimos seis meses, com aumento de 27,1% nos valores, perdendo apenas para Higienópolis, que registrou 28,7%.

E esses bairros nem mesmo estão entre os mais caros da cidade, que são, pela ordem, Vila Olímpia, Santo Amaro e Vila Nova Conceição. A Vila Clementino, por exemplo, é o bairro mais “dentro da média” dos alugueis de toda a cidade. .

Valores

Levando em consideração imóveis de 75 m², os dados da plataforma apontam, por exemplo, que a diferença entre os locais pode chegar a R$ 10 mil no ano, em se tratando de locação.Em segundo lugar no ranking de mais desejados, o bairro de Pinheiros tem média de aluguel de R$3.580,00 por mês, o valor anual mais elevado, chegando a R$42.960,00. Já a Vila Mariana soma R$36.000,00 ao ano (cerca de R$3.000,00 por mês), seguido pelo Tatuapé, que custa ao longo de doze meses, R$31.380,00 (média de R$2.615,00 por mês).

Já no último trimestre do ano passado, o bairro da Vila Mariana se mantinha estável como o bairro mais demandado para compra na cidade, seguido por Tatuapé e Mooca, confirmando tendência do ano todo.

Vendas

A plataforma também faz levantamentos sobre o valor de venda e negociações na cidade. E novamente aqui, a Vila Mariana desponta como o bairro mais desejado por quem pretende comprar um imóvel.

Confira a lista completa:

1. Vila Mariana

2. Tatuapé

3. Mooca

4. Pinheiros

5. Moema

6. Ipiranga

7. Brooklin

8. Butantã

9. Bela Vista

10. Perdizes

Os dados indicam que o preço médio do metro quadrado de imóveis residenciais vendidos em São Paulo apresentou o maior aumento de 2021 no último trimestre do ano. Segundo Relatório de Compra e Venda do QuintoAndar, o valor médio do m² de compra na capital foi de R$ 6.868 entre julho e setembro de 2021 para R$ 7.107 entre outubro e dezembro, representando um aumento de 3,5%.

Os bairros mais valorizados para compra foram: Brooklin (de R$ 9.886/m² para R$ 12.319/m²), Moema (de R$ 10.268/m² para R$ 12.297/m²), Vila das Mercês (de R$ 4.828/m² para R$ 5.629/m²) e Santana (de R$ 5.406/m² para R$ 6.133/m²).

Por outro lado, os que tiveram desvalorização no preço médio do metro quadrado foram: Bom Retiro (de R$ 7.794/m² para R$ 5.214/m²), Santa Cecília (de R$ 8.971/m² para R$ 6.612/m²), Vila Andrade (de R$ 7.021/m² para R$ 5.873/m²) e Ipiranga (de R$ 7.000/m² para R$ 5.964/m²).