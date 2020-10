Vila Mariana, Ipiranga e Jabaquara têm ações contra pernilongos

Só esse ano, a Prefeitura afirma já ter gasto mais de 3,5 milhões de reais no combate a… mosquitos! Além do Aedes Aegypt, transmissor da dengue, outro inseto está tirando a paz de quem mora na capital, nesse ano de temperaturas mais altas – o pernilongo (Culex quinquefaciatus).

A partir dessa quarta, 7 de outubro, a Prefeitura promete intensificar a aplicação de inseticida em bairros das zonas leste, norte e sudeste da capital, utilizando a técnica chamada Ultra Baixo Volume (UBV). O método é um dos mais eficientes, pois ataca diretamente o alvo a ser controlado, além de ser mais econômico.

Até 09 de outubro, os bairros beneficiados com as ações de combate aos mosquitos da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) da SMS são:

– Coordenadoria Sudeste: Mooca; Aricanduva; Ipiranga; Jabaquara; Vila Mariana; Vila Prudente e Sapopemba.

– Coordenadoria Leste: Cidade Tiradentes; Ermelino Matarazzo; Guaianazes; Itaim Paulista; Itaquera; São Matheus e São Miguel Paulista.

– Coordenadoria Norte: Santana; Jaçanã; Casa Verde; Pirituba; Freguesia do Ó; Vila Maria e Vila Guilherme;

O canal para solicitações sobre mosquitos é o Portal de Atendimento da Prefeitura de São Paulo 156: https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/tipos-servicos?tema=612

Ações

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a aplicação de inseticida, por meio de termonebulização, vem ocorrendo desde o início de agosto e continuará acontecendo nas próximas semanas.

Dentre as ações preventivas realizadas estão: monitoramento quinzenal de todos os córregos pertencentes à área de abrangência da região; envio de relatórios mensais à Divisão de Vigilância em Zoonoses e à Subprefeitura local; solicitação de manutenção e limpeza de bueiros e galerias; vistorias nos endereços solicitados; mapeamento e diagnóstico de área, com o cruzamento de informações obtidas em vistorias; aplicação de inseticida em áreas delimitadas.

A Divisão de Vigilância de Zoonoses da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (DVZ) adquiriu no último mês 30 veículos, picape cabine dupla, que estão sendo distribuídas às 27 UVIS – Unidades de Vigilância em Saúde. Esses novos veículos carregarão as mini UBVS – Ultra Baixo Volume, responsáveis pelas ações de nebulização de inseticida e larvicida biológicos, para combates aos mosquitos Culex (pernilongos) e Aedes Aegypti (causador da dengue).

Também atuarão no combate aos mosquitos especialmente em pontos estratégicos, com maior tendência de acúmulo de mosquitos, e imóveis especiais, de maior trânsito de pessoas em épocas fora da pandemia (como escolas, creches, asilos, igrejas). A nova frota dobra a capacidade atual das UVIs no combate aos mosquitos nas zonas periféricas, próximas a rios e córregos e nas ações casa a casa.