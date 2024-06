Vila Mariana: hamburguerias estão em evento promocional

Em sua 7ª edição, o festival, o São Paulo Burger Gourmet by Restaurant Week acontece até 23 de junho em 50 hamburguerias selecionadas da capital paulista, São Bernardo do Campo e Santo André. Neste período, os apreciadores de hambúrguer poderão desfrutar de criações exclusivas e diferentes acompanhamentos por um valor fixo de R$39,90 o menu tradicional e R$49,90 o plus no almoço e/ou no jantar.

De acordo com o idealizador da Burger Gourmet, Fernando Reis, durante o festival os chefs são convidados a criar novos sabores e texturas, com a ideia de gourmetizar uma experiência rotineira, mas que já é tendência em todo Brasil e atrai cada vez mais fãs para as hamburguerias. “A expectativa é que sejam vendidos cerca de 34 mil burgers gourmets durante a edição – o que ativa positivamente a economia da cidade. A média de vendas é de mais de 900 burgers por estabelecimento durante um mês, com ticket médio de cerca de R$58,00. Ao final do festival, as hamburguerias participantes devem movimentar mais de R$ 200 mil”, explica Fernando.

Haverá também uma ação solidária paralela, que acontece com o incentivo das hamburguerias aos clientes para a doação de R$2,00 por burger gourmet consumido para a organização sem fins lucrativos Chef Aprendiz. A ação capacita jovens a partir dos 17 anos através da gastronomia e de práticas de desenvolvimento humano

“É muito importante para nós, que fomentamos o mundo da gastronomia, ajudar a criar novos chefs e impactar a vida de jovens que estão em situação de vulnerabilidade social. Ao aproximar, principalmente, as crianças e os adolescentes de boas oportunidades, preenchendo os períodos com atividades e práticas saudáveis, contribuímos para que eles se tornem mais autossuficientes, também melhorando as condições das famílias e das comunidades nas quais estão inseridos,” explica o, idealizador da São Paulo Burger Gourmet, Fernando Reis.

Produtores Gaúchos

Em resposta às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, a plataforma Produtores Gaúchos Unidos surge para impulsionar a produção local de alimentos e ampliar o alcance dos produtos regionais, conectando os produtores diretamente com os restaurantes e comércios em todo o Brasil. A São Paulo Burger Gourmet também apoia essa causa e convida a todos – além das hamburguerias participantes – a conhecer, utilizar e divulgar a plataforma. Saiba mais no site e @produtoresgauchosunidos

Confira algumas das hamburguerias participantes:

– Bom Beef (Unidades Jardins, Shopping Boulevard Tatuapé, Shopping Market Place, Moema, Santo André, Vila Leopoldina e Vila Mariana),

– Come On Burger (Unidades Santa Cecília, Vila Mariana e Vila Olímpia)

– Seven Kings (Unidades Moema e Perdizes)

– Taverna Medieval

– TGI Fridays (Unidades Morumbi Shopping e Pátio Paulista)

– Times Burger, Tradi (Unidades somente delivery: Vila Nova, Itaim Bibi e Lapa. Unidades no restaurante: Ipiranga, Morumbi, Paulista, Pinheiros, Santana, Tatuapé e Vila Nova Conceição)

– The Bear Burger

– The Circus Burger

Confira os menus de cada hamburgueria e outras informações no site.

O 7ª São Paulo Burger Gourmet vai até até 23 de junho .