Vila Mariana ganha UBS Santa Cruz

A região da Vila Mariana estava sem Unidade Básica de Saúde no próprio distrito. A maior parte da população do bairro precisa ser atendida na UBS Ceci, que fica na Saúde, sobrecarregando o equipamento. Mas, passa a funcionar a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Cruz, localizada em prédio cedido pelo Governo do Estado ao município. O local abrigava um Núcleo de Gestão Assistencial (NGA), de gestão estadual. Assim, a rede municipal de saúde da capital passa a contar com 469 UBSs.

A UBS Santa Cruz será uma unidade mista, com modalidade de atendimento tradicional, composta por clínica médica, pediátrica e ginecológica, além de Estratégia Saúde da Família (ESF), com médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde, que realizam visitas domiciliares. A UBS contará ainda com nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, entre outros. Serão 63 profissionais ao todo.

A nova UBS terá capacidade para realizar mais de 2 mil consultas por mês, além de oferecer serviços de exames laboratoriais, farmácia, vacinação, testagem rápida, acolhimento, procedimentos diversos como curativos, retirada de pontos, coleta de papanicolau, implantação de dispositivo intrauterino (DIU), além de encaminhamentos para atenção especializada e visitas domiciliares.

A unidade será gerenciada pela Organização Social de Saúde (OSS) Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). O equipamento deverá atender cerca de 130 mil pessoas da região sudeste.

A UBS também manterá o atendimento nas áreas de clínica médica e ginecologia, além de outras especialidades como enfermagem, psicologia e serviço social, a 800 pacientes que eram acompanhados pelo NGA que funcionava no local.

Para a área de pneumologia, os pacientes menores de 60 anos de idade passarão a ser assistidos pela Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Flávio Gianotti, no Ipiranga, e os maiores de 60 anos no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Idoso Sudeste, sob gestão do Governo do Estado.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o público que frequentava o núcleo, que também sediava um AME, tem sido avisado da alteração do equipamento desde o dia 1º de setembro. A cessão do prédio e adequação dos fluxos foram pactuadas entre as gestões estadual e municipal em Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Serviço:

Início dos atendimentos: sexta-feira, 1º de outubro.

Endereço: rua Santa Cruz, 1.191, Vila Mariana

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h