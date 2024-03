Vila Mariana ganha espaço para formação em assistência social

O novo Espaço Público do Aprender Social (Espaso), na Vila Mariana, teve sua sede totalmente readequada, com investimento de R$ 3,5 milhões. O local funciona como um centro para o desenvolvimento de competências dos trabalhadores da área socioassistencial, com mais de 20 mil profissionais qualificados desde a sua fundação, em 2003.

O Espaso atende nas modalidades presencial e à distância por meio de intervenções educativas, contribuindo para a qualidade na gestão das políticas sociais. Com a modernização do local, que é de propriedade municipal, o centro terá a capacidade para receber diariamente 246 alunos em seus cursos e atividades de formação.

O serviço tem dois auditórios com 80 lugares, uma sala de aula com capacidade para 20 pessoas, uma sala de reunião com capacidade para 14 pessoas e um laboratório de informática. Essas instalações modernas e funcionais permitem que o Espaso, responsável por planejar e executar as ações continuadas de formação, ofereça mais oportunidades de programas de treinamento e capacitação para os profissionais da assistência social – servidores municipais, trabalhadores de organizações parceiras ou representantes dos conselhos de direitos que compõem o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) da cidade de São Paulo.

O Espaso

O serviço tem como objetivo atuar no desenvolvimento de competências dos trabalhadores da área socioassistencial por meio de intervenções educativas, contribuindo para a qualidade na gestão das políticas sociais, vinculando os processos de capacitação dos trabalhadores ao desenvolvimento e de consolidação da política de assistência social.

Além disso, o Espaso apoia e promove a geração, difusão e absorção de conhecimento e tecnologia para a melhoria da prestação de serviços na área, a valorização dos trabalhadores da área social por meio de ações de formação e desenvolvimento e constrói processos de avaliação.