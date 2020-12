Vila Mariana e Jabaquara debatem prioridades para 2021, online

As audiências públicas devolutivas do Projeto de Lei para o Orçamento Ano 2021, última etapa do ciclo de participação da sociedade civil iniciado no mês de maio, já estão sendo promovidas na cidade e vão até o dia 18, sempre das 19h às 22h de forma on-line, por meio da plataforma e-democracia. As instruções para participação e inscrição na plataforma estão em http://participemais.prefeitura.sp.gov.br/audiencias.

A realização no último mês do ano se deve às eleições municipais, cujas datas foram modificadas em razão da pandemia do novo coronavirus, o que impossibilitou a divulgação e realização de eventos nos canais da Prefeitura durante o período eleitoral, por força de lei.

São ao todo 10 audiências públicas, uma por dia, cuja divisão respeitou critérios de proximidade geográfica (serão de 2 a 4 Subprefeituras representadas por audiência) e algumas delas como Santo Amaro e Cidade Ademar já aconteceram nos últimos dias.

Na segunda, 14, será a vez de os bairros inseridos nas subprefeituras Ipiranga, Jabaquara e Vila Mariana discutirem as prioridades de gasto para 2021.

Confira o calendário completo das audiências ainda previstas para os próximos dias:

14/dez

Ipiranga

Jabaquara

Vila Mariana

15/dez

Butantã

Campo Limpo

M’Boi Mirim

16/dez

Ermelino Matarazzo

Guaianases

Itaim Paulista

São Miguel Paulista

17/dez

Aricanduva/Formosa/Carrão

Mooca

Penha

Vila Prudente

18/dez

Cidade Tiradentes

Itaquera

São Mateus

Sapopemba

Será apresentado nestas audiências, com a participação de representantes das secretarias envolvidas, o balanço final das propostas que foram eleitas pela população no mês de julho em votação no site participemais.prefeitura.sp.gov.br, após a análise de viabilidade e incorporação das propostas consideradas viáveis no Projeto de Lei Orçamentária 2021, ainda em trâmite na Câmara Municipal.