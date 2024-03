Vila Mariana agora tem Descomplica

Agora a Vila Mariana também tem uma central para desburocratizar e agilizar o atendimento à população, em especial no que se refere a serviços da Prefeitura. Ipiranga e Jabaquara, subprefeituras vizinhas, já contavam com o Descomplica SP e essa semana o equipamento foi inaugurado na sede da Subprefeitura Vila Mariana.

A 16ª unidade do Descomplica SP foi inaugurada por Ricardo Nunes durante o programa Prefeitura Presente, em que o prefeito passa o dia circulando pela região e apresentando os trabalhos em andamento. Com um investimento de R$ 1,5 milhão, a entrega do equipamento integra as ações do Programa Prefeitura Presente na região.

“São serviços fundamentais para descomplicar a vida das pessoas, fazerem elas ganharem tempo com agilidade na prestação dos serviços como o CadÚnico, Casa de Mediação de Conflitos. Tem também o Descomplica Digital, com consulta de PIS, Serasa, Bilhete Bom, Boletim de Ocorrência online, formalização de inscrição de MEIs, carteira de trabalho digital, teremos no futuro alistamento militar, serviços para idosos, pessoas com deficiência, emissão de certidões, enfim, cuidar da vida das pessoas”, reforçou o prefeito.

Instalado no prédio da Subprefeitura Vila Mariana, o novo equipamento realizará, em média, 330 atendimentos diários, impactando a vida de mais de 130 mil moradores da região.

“Temos mais uma unidade com nível de excelência e esta unidade será autossustentável e já estamos contratando energia renovável para colocarmos placas solares aqui. E até o fim de abril vamos inaugurar o Descomplica SP em todas as subprefeituras. A próxima é na semana que vem, na Cidade Ademar”, explicou o secretário de Inovação e Tecnologia, Bruno Lima.

Atendimento ágil

No Descomplica a população terá acesso a serviços de diversas pastas como Assistência e Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Mobilidade e Trânsito, além da praça de atendimento da subprefeitura, Ouvidoria e a Junta Militar.

Morador do Jabaquara, Emerson Cesar Dourado acabou de fazer 18 anos e foi até o local para fazer o alistamento militar. “Agora que completei 18 anos preciso resolver isso logo”. O administrador Ricardo Consoni, 43 anos, foi pedir a segunda via do título de reservista. “O equipamento me ajudou bastante em todo o processo.

A advogada Izildinha Antonelli, 68 anos, mora na rua do Descomplica da Vila Mariana e adorou a praticidade. “Vim descomplicar minha vida, pegar o cartão de estacionamento para idoso”.

Além da unidade inaugurada nesta quinta-feira (29), a capital também conta com o Descomplica SP em São Miguel Paulista, Campo Limpo, Butantã, Santana/Tucuruvi, São Mateus, Penha, Jabaquara, Capela do Socorro, Vila Maria/Vila Guilherme, Cidade Tiradentes, Ipiranga, Freguesia do Ó, Sé, Sapopemba e Lapa.

Descomplica SP Digital

O Descomplica Digital é um espaço de cidadania digital dentro das unidades do Descomplica, para conhecer, aprender e acessar serviços eletrônicos.

Os atendentes são capacitados para entender a necessidade, identificar o serviço correspondente e ajudar o cidadão a realizar cada etapa do serviço digital.

Recentemente, o Descomplica SP alcançou a marca de 5 milhões de atendimentos, o que mostra a força e o sucesso da política pública.