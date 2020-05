Vila Guarani está sem energia

De acordo com moradores da Vila Guarani, distrito do Jabaquara, várias ruas do bairro estão sem energia desde 20h00 desta quarta-feira, dia 6 de maio.

Os leitores relatam ter havido explosões sequências de um transformador na região das ruas Soares Avellar e avenida do Café.

Em alguns pontos do bairro, a energia já voltou a cerca de uma hora. Em muitas ruas entretanto a previsão segue sendo de retorno só durante a madrugada por volta de uma hora.

“Fazia tempo que isso não ocorria, mas explosões de transformadores eram comuns aqui na Vila Guarani”, relata uma moradora.

Trechos da avenida do Café, Rua Edgar Pereira, rua Édson de Toledo, Abraão Miguel do Carmo, rua Soares de Avellar São algumas das que continuam sem energia.

O jornal São Paulo Zona Sul está em contato com a Enio Enio para saber as causas da falta de energia e outras informações. A matéria será atualizada assim que tivermos resposta.