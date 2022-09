Vila Clementino tem temporada gourmet

Para quem curte eventos gastronômicos, duas novas oportunidades nos próximos dias. Em Moema, vai ter um “esquenta” da Oktoberfesta… em setembro. E na Vila Clementino, uma “Temporada Gourmet”.

Depois de grande sucesso da primeira edição, o Shopping Santa Cruz planejou uma segunda Temporada Gourmet com o objetivo proporcionar experiências gastronômicas aos clientes, com opções de restaurantes, cafeterias e docerias para agradar a todos os paladares a preços acessíveis. Serão 10 dias de evento, de 27 de setembro a 7 de outubro, com menu especial e preços fixos em mais de 20 estabelecimentos e 35 pratos participantes.

As operações da Temporada serão divididas em três opções: Restaurantes com serviço (entrada + prato principal + sobremesa) por R$49,90; Restaurantes localizados na Praça de Alimentação (comidas rápidas e fast food) por R$26,90; e Cafeterias e sobremesas (que incluem doces, sorvetes, café etc.) por R$10,90.

Entre os restaurantes participantes estão Achapa, Katon, Outback Steakhouse, Starbucks, La Guapa – famoso restaurante de empanadas da chef Paola Carosella- e Padaria B.lém. Para aproveitar os benefícios o cliente precisa solicitar nos restaurantes a opção de prato promocional da Temporada Gourmet.

E para iniciar o clima de Copa, durante a Temporada Gourmet, o Shopping oferecerá um Compre e Ganhe com copos personalizados para os clientes escolherem. Ao cadastrar R$300 em notas de compras no shopping pelo aplicativo, eles podem escolher um dos copos para levar para casa. Para ajudar os colecionadores, o empreendimento também disponibiliza dois espaços para a troca de figurinhas. Os clientes podem encontrá-los no Piso L2, em frente à Camicado e no Piso Metrô, ao lado da Nutrafit. A utilização é gratuita e não é necessário agendamento prévio.

Serviço

Data: de 27 de setembro a 7 de outubro

Local: Shopping Santa Cruz – R. Domingos de Morais, 2564 – Vila Mariana

Moema

Além de delícias gastronômicas, a Edição Oktoberfesta de Moema ainda promete atrações em cultura, artesanato e muito entretenimento.

Vai ser nesse fim de semana, dias 24 e 25 de setembro de 2022. Acontece paralelamente à Tradicional Feira de Arte e Cultura Moema com artesanatos, bijuterias, bolsas, patchwork, roupas, pano de prato, presentes e comidas (doces e salgados).

Vale destacar que a feira atualmente funciona todas as semanas, quartas, sextas e domingos, das 8h às 17h, na praça ao redor da Igreja Nossa Senhora Aparecida (Largo de Moema), junto à Estação Moema linha lilás do metrô.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na Alameda Iraé, que será interditada entre a Rua Divino Salvador e a Avenida Moema, trecho da Praça Nossa Senhora Aparecida, em Moema, zona sul da cidade, das 22h00 de sexta-feira (23) às 22h00 de domingo (25), para realização da Oktoberfest Moema.

Veículos oriundos da Rua Divino Salvador devem seguir em frente e à esquerda na Alameda dos Jurupis, à esquerda na Avenida Moema e Alameda Iraé;

Os veículos oriundos da Alameda Iraé deverão seguir à direita na Rua Divino Salvador, à esquerda na Alameda dos Jurupis, à esquerda na Avenida Moema e à direita na Alameda Iraé.

Ginásio do Ibirapuera

Em outubro, haverá outro evento Oktoberfest, esse de grande porte e com cobranças de ingressos, no Ginásio do Ibirapuera. Haverá shows e milhares de pessoas são esperadas. Acontecerá de 7 a 23 de outubro, mas somente às sextas, aos sábados e aos domingos.

Algumas datas, inclusive, já estão com ingressos esgotados. Mais informações e ingressos no site saopaulooktoberfest.com.br