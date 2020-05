Vila Clementino tem homenagem aos enfermeiros

Quem passar ali pela divisa entre Vila Clementino e Moema, onde fica o Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (HSPE) vai se surpreender positivamente. A fachada da unidade está recebendo projeções de imagens da própria equipe de enfermagem atuando, durante a pandemia de Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. A homenagem aos enfermeiros acontece por conta do Dia Mundial da categoria.

As imagens foram captadas pelas lentes do fotógrafo Eduardo Tarran e serão projetadas até 17 de maio, das 18h às 23h, na fachada do prédio da Av. Ibirapuera, 1.215, na zona sul de São Paulo. A iniciativa começou ontem, segunda-feira (11).

As fotos são amostras representativas do protagonismo das equipes de enfermagem em diversas situações. A ação, que busca apoiar o trabalho dos profissionais de saúde, também contará com mensagens de prevenção ao novo coronavírus.

Uma exposição com as imagens também estará no hall de entrada do prédio principal do setor de internação. Vinte painéis estarão na área interna do HSPE em tamanho 1,20 m x 80 cm.

Homenagem

As imagens serão exibidas durante a semana em que é comemorado o Dia Mundial da Enfermagem, celebrado nesta terça-feira (12). “O ano de 2020 é um marco para a enfermagem com ações em diferentes países, pois completamos 200 anos da morte da enfermeira Florence Nightingale, que revolucionou a enfermagem e os hábitos de higiene”, reforça Amanda de Ornelas, chefe de Enfermagem do HSPE.

Segundo Ornelas, a ação tem ainda mais valor não só pelo marco histórico da profissão, mas por todos os desafios enfrentados nesta pandemia, com profissionais que diariamente superam impactos físicos e emocionais para salvar vidas.

Sobre o Iamspe

O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de São Paulo (Iamspe) é o sistema de saúde do funcionário. Com uma rede de assistência própria e credenciada presente em mais de 100 municípios, o Iamspe oferece atendimento a 1,3 milhão de pessoas, entre servidores públicos estaduais e seus dependentes.

São mais de duas mil opções de atendimento no estado, incluindo hospitais, clínicas de fisioterapia, médicos e laboratórios de análises clínicas e de imagem, além de postos de atendimentos próprios no interior, os Ceamas, e o Hospital do Servidor Público Estadual, na Capital. O Iamspe é um órgão do Governo do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Governo.