Vila Clementino tem exames gratuitos diagnóstico do câncer de mama

O Ambulatório de Mastologia da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) – Campus São Paulo, em parceria com a organização não governamental Américas Amigas, realizará exames gratuitos de detecção e diagnóstico do câncer de mama durante o mês de outubro.

Os exames serão feitos na Rua Marselhesa, 249 – Vila Clementino, São Paulo/SP, aos sábados e domingos, nos dias 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de outubro, das 8h às 16h. Para solicitar o seu exame, clique aqui e preencha o cadastro. As vagas são limitadas.

A ação faz parte do Outubro Rosa, campanha anual realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também à disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade.

Durante o mês, diversas instituições abordam o tema para encorajar mulheres a realizarem seus exames e muitas até os disponibilizam. Iniciativas como essa são fundamentais para a prevenção, visto que nos estágios iniciais, a doença é assintomática.

Mais informações aqui.