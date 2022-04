Vila Clementino tem Campeonato Brasileiro de Atletismo

O Estádio do Centro Olímpico de Treinamento de Pesquisa (COTP), equipamento da Prefeitura de São Paulo, recebe a partir desta sexta-feira (22), o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-20.

A competição, que será disputada até domingo (24), vai receber 723 atletas de 119 clubes, que vão representar 23 Estados e o Distrito Federal. Equipe do Centro Olímpico foi a campeã geral da edição de 2021, realizada em Bragança Paulista (SP).

A competição de 2022 é uma seletiva para o Campeonato Pan-Americano Sub-20, que será realizado de 3 a 5 de junho, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e também a oportunidade para os atletas conquistarem os índices para o Mundial da categoria, em Cáli, na Colômbia, programado para acontecer de 2 a 7 de agosto.

Neste ano, o COTP inscreveu o maior número de atletas no Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-20, com 38 participantes.

A competição terá início às 8h20 do dia 22, com a disputa dos 100 m do decatlo, mas a cerimônia de abertura será às 14h. O campeonato será finalizado com o revezamento 4×400 m misto, final por tempo, às 17h30 do dia 24.

Público

O público poderá acompanhar o campeonato sem a necessidade de ingresso. Os organizadores sugerem a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

A entrada para o campeonato será pela Rua Pedro de Toledo, 1.651, ao lado da estação AACD-Servidor da Linha 5-Lilás do Metrô.