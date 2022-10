Vila Clementino tem a terceira melhor universidade do país

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) é a terceira melhor universidade do país e a melhor instituição federal de ensino superior, ao lado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em ambos os critérios. É o que indica a edição 2023 do ranking mundial de universidades da Times Higher Education (THE), uma das mais importantes publicações do mundo que avaliam instituições de ensino.

A Unifesp subiu três posições em relação ao ano anterior entre as instituições brasileiras (de 6.ª para 3.ª) e avançou da faixa de 800-1000 para a 601-800 entre as universidades mundiais. Ademais, a Unifesp teve seu melhor desempenho registrado nos pilares de Pesquisa e Ensino, que medem a reputação da pesquisa com base no número de trabalhos, e a reputação do ensino, proporção estudantes-staff e proporção de pesquisadores.

A vice-reitora no exercício da Reitoria, Raiane Assumpção, afirmou que o ranking trabalha com dados da instituição que estão disponibilizados publicamente. Portanto, obter esta nova colocação no THE demonstra um processo de amadurecimento da Unifesp na realização de suas atividades finalísticas (ensino, pesquisa, extensão e assistência), por meio de um diálogo efetivo com a sociedade, em perspectiva local e internacional. “Esta ascensão na colocação no THE deve ser duplamente comemorada, considerando que o ano de 2021 foi um ano em que as atividades acadêmicas ainda estavam organizadas com o protocolo definido para o contexto da pandemia e também elaborando o retorno presencial seguro. À comunidade acadêmica da Unifesp – docentes, técnicos(as), estudantes e gestores(as) – o merecido reconhecimento por todo empenho, dedicação e compromisso com a formação, a produção e a disponibilização de conhecimentos para toda a sociedade”, completou.

Sobre o ranking

A edição de 2023 do Ranking mundial da Times Higher Education (THE) incluiu 1.799 universidades de 104 países. A avaliação é feita com base em 13 indicadores de desempenho, divididos em quatro áreas: ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais.

Foram avaliadas 73 universidades brasileiras, entre públicas e privadas. Além da Unifesp, estão entre as 10 melhores, respectivamente: Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Histórico da Unifesp

Tradicionalmente reconhecida como instituição especializada nas ciências da saúde, a Unifesp é responsável pela formação de recursos humanos qualificados e pelo desenvolvimento da pesquisa científica em saúde. Seu núcleo de origem é a Escola Paulista de Medicina, cuja fundação remonta a 1933 e que se sustentou por meio de recursos privados e subsídios governamentais até a federalização em 1956. Com a promulgação da lei n.º 8.957, em 1994, a EPM transformou-se em universidade federal, mantendo os cursos ministrados nas áreas de Medicina, Enfermagem, Ciências Biológicas (modalidade médica), Fonoaudiologia e Tecnologia Oftálmica – que hoje integra as Tecnologias em Saúde.

O vigoroso crescimento experimentado pela instituição ao longo de décadas refletiu-se tanto na ocupação de mais de uma centena de imóveis no entorno de sua sede, na Vila Clementino (SP), nos quais foram instalados centros de ensino, institutos de pesquisa e ambulatórios, quanto na construção de prédios próprios como os Edifícios de Pesquisa I e II, o Instituto Nacional de Farmacologia e o Hemocentro Regional.

Conduzida por docentes altamente capacitados, a pesquisa em saúde na Unifesp vincula-se à prática profissional, que abrange desde a assistência primária até a utilização de tecnologia de ponta em métodos diagnósticos e no tratamento de doenças. O Hospital São Paulo – reconhecido como o maior hospital universitário do país e referência em procedimentos de alta complexidade – provê aos estudantes de graduação e pós-graduação o exercício da prática clínica e, simultaneamente, presta à população menos favorecida serviços assistenciais custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A partir de 2005, com o apoio das prefeituras locais e os recursos provenientes do programa de expansão do governo federal, a Unifesp implantou novas unidades em municípios próximos a São Paulo. Os novos campi – denominados Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, São José dos Campos e Osasco – assumiram a responsabilidade pela organização de áreas do conhecimento que incluem, entre outras, as ciências exatas, humanas, ambientais e sociais aplicadas. No Campus São Paulo, da Vila Clementino, estão localizadas a Escola Paulista de Medicina e a Escola Paulista de Enfermagem, que representam o núcleo histórico da instituição.

